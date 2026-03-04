Совет экспертов Ирана выбрал Моджтабу Хаменеи, сына убитого в первый день войны Али Хаменеи в качестве нового верховного лидера. Об этом сообщил оппозиционный телеканал Iran International, официального подтверждения этой информации нет.

По данным телеканала, Моджтаб Хаменеи - ставленник Корпуса стражей исламской революции - наиболее радикальной части иранской элиты, которая традиционно выступает против каких-либо компромиссов с США и за "войну до победного конца".