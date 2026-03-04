У нас появился канал в Telegram, в котором мы будем делиться с Вами новостями
Официальных подтверждений этой новости пока нет. 56-летний Моджатаб Хаменеи - второй сын убитого в первый день войны Али Хаменеи.
Совет экспертов Ирана выбрал Моджтабу Хаменеи, сына убитого в первый день войны Али Хаменеи в качестве нового верховного лидера. Об этом сообщил оппозиционный телеканал Iran International, официального подтверждения этой информации нет.
По данным телеканала, Моджтаб Хаменеи - ставленник Корпуса стражей исламской революции - наиболее радикальной части иранской элиты, которая традиционно выступает против каких-либо компромиссов с США и за "войну до победного конца".