Новим верховним лідером Ірану став Моджтаба Хаменеї - Iran International

Официальных подтверждений этой новости пока нет. 56-летний Моджатаб Хаменеи - второй сын убитого в первый день войны Али Хаменеи.


Совет экспертов Ирана выбрал Моджтабу Хаменеи, сына убитого в первый день войны Али Хаменеи в качестве нового верховного лидера. Об этом сообщил оппозиционный телеканал Iran International, официального подтверждения этой информации нет.

По данным телеканала, Моджтаб Хаменеи - ставленник Корпуса стражей исламской революции - наиболее радикальной части иранской элиты, которая традиционно выступает против каких-либо компромиссов с США и за "войну до победного конца".




