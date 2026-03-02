Творча зустріч із журналістом, письменником, поетом: Юрій Работін поспілкувався з учнями ліцею №43

В Одеському міському ліцеї №43 відбулася творча зустріч голови правління Одеської регіональної організації Національна спілка журналістів України Юрія Работіна з учнями навчального закладу.

Під час спілкування Юрій Анатолійович поділився спогадами про своє дитинство на Херсонщині, де народився та пішов до школи. Розповів про початок трудового шляху на суднобудівному заводі, перші кроки в журналістиці, а також про службу в армії у прикордонних військах.

Особливо зацікавила учнів історія про те, як саме під час служби — в горах Кавказу — він написав свою першу замітку до армійської газети. Саме тоді, за словами Юрія Работіна, з’явилося усвідомлення, що журналістика стане справою його життя.

Згодом були довгі роки роботи на цивільному флоті, під час яких він об’їздив майже всі країни світу. Цей безцінний життєвий досвід ліг в основу багатьох його публікацій та творчих робіт.

Під час зустрічі Юрій Работін читав власні авторські вірші. Учні уважно слухали, активно ставили запитання, цікавилися професією журналіста та життєвими принципами гостя.

Зустріч пройшла у теплій, щирій атмосфері й стала для ліцеїстів пізнавальною та надихаючою.