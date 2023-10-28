До Дня української писемності та мови у ЦМБ ім. Франка пройшла творча зустріч із Юрієм Роботіним.

Категорія: Новини / Історія та суспільство

Також він подарував бібліотеці книги українського письменника, журналіста, 1 заступника редактора газети "Одеський вісник" Антона Михайлевського.

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