В Одесі відкрився літературно-музичний марафон «За Україну, за її мову!»

Актив Одеської регіональної організації НСЖУ та її Голова Юрій Работін завітали до бібліотеки № 2 імені Костянтина Паустовського де відкрився літературно-музичний марафон "За Україну, за її мову!" до Дня Української Писемності та Мови для студентів КУ "ТЦ СО Приморського району міста Одеси" "Університету третього віку", для партнерів, друзів і читачів бібліотеки.

На заході відбулася творча зустріч з артистами Одеського національного академічного театру опери та балету, які виконали класичні твори.

Голова правління ОРО НСЖУ Юрій Работін презентував найсвіжіший примірник газети "Золотослів" – офіційного видання Загальнонаціонального конкурсу "Українська мова - мова єднання", напередодні свята Дня Української писемності і мови.

Відбулось нагородження переможців цьогорічного конкурсу та виступ митців-аматорів, які порадували присутніх великою майстерністю свого виконання.