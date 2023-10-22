 
Інформація до новини
0
Учора, 10:00

В Одесі відкрився літературно-музичний марафон «За Україну, за її мову!»

Категорія: Новини / Історія та суспільство

У нас з'явився канал в Telegram, в якому ми будемо ділитися з Вами новинами

 

 Актив Одеської регіональної організації НСЖУ та її Голова Юрій Работін завітали до бібліотеки № 2 імені Костянтина Паустовського де відкрився літературно-музичний марафон "За Україну, за її мову!" до Дня Української Писемності та Мови для студентів КУ "ТЦ СО Приморського району міста Одеси" "Університету третього віку", для партнерів, друзів і читачів бібліотеки.  

    На заході відбулася творча зустріч з артистами Одеського національного академічного театру опери та балету, які виконали класичні твори.

  Голова правління ОРО НСЖУ Юрій Работін презентував найсвіжіший примірник газети "Золотослів" – офіційного видання Загальнонаціонального конкурсу "Українська мова - мова єднання", напередодні свята Дня Української писемності і мови.  

  Відбулось нагородження переможців цьогорічного конкурсу та виступ митців-аматорів, які порадували присутніх великою майстерністю свого виконання.

 




Якщо ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її і натисніть Ctrl+Enter.

Повернутися

наш сайт рекомендує:

Распечатать
Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Ми рекомендуємо Вам зареєструватися або увійти на сайт під своїм ім'ям.
 