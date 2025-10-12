«Слово для слова»: поетичний вечір Юрія Работіна в бібліотеці ім. М. С. Грушевського

В Одеській обласній універсальній науковій бібліотеці ім. М. С. Грушевського, у затишних залах, де завжди панує дух книги, поезії та живого слова, відбулася творча зустріч із Головою Одеської обласної організації Національної спілки журналістів України, заслуженим журналістом України, письменником і громадським діячем Юрієм Работіним.

Поетичний вечір мав символічну назву — «Слово для слова». І справді, цього дня слово звучало щиро, натхненно, по-дружньому. Учасники та гості зустрічі говорили про силу слова, його здатність єднати людей, зцілювати душі, надихати на добро і підтримку.

Захід відбувся в електронному читальному залі та у читальному залі літератури з гуманітарних і суспільних наук. Незважаючи на негоду й непрості часи, у бібліотеці зібралося чимало шанувальників поетичного слова, друзів і колег Юрія Анатолійовича. Атмосфера була щирою та теплою — такою, що єднає серця.

Під час зустрічі Юрій Работін поділився своїми роздумами про журналістику, літературу, про те, як слово може бути не лише інструментом професії, а й способом життя. Лунали його вірші, спогади, невигадані історії з журналістської практики.

Особливо зворушливо звучали пісні на вірші Юрія Работіна у виконанні автора та виконавця Анатолія Сербова. Музика і поезія перепліталися, створюючи атмосферу щирості й вдячності життю.

Поетичний вечір став своєрідним майданчиком для об’єднання людей різного віку та творчого досвіду. Лунали вірші молодих поетів, а також тих, чий шлях у літературі вже позначений зрілим досвідом і глибокими темами. У кожному виступі відчувалася повага до слова — цього непомітного, але могутнього зв’язку між людьми.

Такі зустрічі, як «Слово для слова», вкотре доводять: Одеса живе не лише морем і гумором, а й високою культурою слова, яка підтримує, надихає й допомагає не втратити людяність навіть у складні часи.