«Поки є такі Мамаї» в бібліотеці Івана Франка відбулася презентація однойменного музичного кліпу





26 вересня у Центральній міській бібліотеці імені Івана Франка відбувся творчий музично-літературний захід у межах авторського проєкту Олени Алєксєєнко «Вільні птахи».

Проєкт «Вільні птахи» — це цикл відеокліпів на авторські вірші Олени Алєксєєнко — художниці, члена ОРО НСЖУ, Почесного працівника культури України, члена Українського товариства охорони пам’яток історії та культури. Тематика проєкту охоплює патріотичні мотиви та роздуми про життя.

Захід відбудеться за підтримки партнерів — КУ «Одеський зоопарк» та Одеського РО «Національної спілки журналістів України». Особлива подяка — директору Центральної міської бібліотеки імені Івана Франка Наталії Кликовій за співпрацю.

У програмі:

Привітання від голови Одеського РО «Національної спілки журналістів України» Юрія Работіна.

Прем’єра музичного кліпу «Поки є такі Мамаї».

Творча музична частина за участю Почесного працівника культури України, директора Одеського зоопарку Ігоря Білякова.

Виступи педагогів музичної школи мистецтв №5;

Власні пісні у виконанні відомого барда Анатолія Себова;

Зі своєю поезією виступив одеський письменник, краєзнавець, журналіст та філософ В’ячеслав Слісарчук.