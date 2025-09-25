 
«Поки є такі Мамаї» в бібліотеці Івана Франка пройде презентація однойменного музичного кліпу в рамках проекту - «ВІЛЬНІ ПТАХИ»

Категория: Новини / Культура та мистецтво


26 вересня 2025 року об 11:00 у Центральній міській бібліотеці імені Івана Франка відбудеться творчий музично-літературний захід у межах авторського проєкту Олени Алєксєєнко «Вільні птахи».

Проєкт «Вільні птахи» — це цикл відеокліпів на авторські вірші Олени Алєксєєнко — художниці, члена ОРО НСЖУ, Почесного працівника культури України, члена Українського товариства охорони пам’яток історії та культури. Тематика проєкту охоплює патріотичні мотиви та роздуми про життя.

Захід відбудеться за підтримки партнерів — КУ «Одеський зоопарк» та Одеського РО «Національної спілки журналістів України». Особлива подяка — директору Центральної міської бібліотеки імені Івана Франка Наталії Кликовій за співпрацю.

У програмі:

  • творча музична частина за участю Почесного працівника культури України, директора Одеського зоопарку Ігоря Білякова;
  • виступи педагогів музичної школи мистецтв №5;
  • пісні у виконанні відомого барда Анатолія Себова;
  • поезія одеського письменника, краєзнавця, журналіста та філософа В’ячеслава Слісарчука.

Захід проходитиме за адресою: Книжковий провулок,1А (Вхід вільний) 





