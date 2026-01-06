Ехо мистецької події: виставка живопису «Таємниці душі»

На початку грудня 2025 року Одеса знову довела: мистецтво тут живе, дихає й об’єднує.
У самому серці історичного міста, у Всеукраїнському центрі болгарської культури, відбулася подія, яка ще довго відгукується теплом у серцях гостей та учасників.
Відомий політик Михайло Поживанов завітав на виставку одеськіх митців
Урочисте відкриття поєднало дві масштабні творчі ініціативи:
🎨 ХХVII Загальнонаціональний конкурс «Українська мова — мова єднання», засновником якого є голова ОРО НСЖУ Юрій Работін,
🕊️ та авторський проєкт Олени Алєксєєнко «Вільні птахи».
Особливою кульмінацією стала виставка живопису «Таємниці душі» — щира, емоційна, наповнена внутрішнім світлом експозиція, що відкрила глядачам багатогранні духовні простори одеських митців.
Як зазначила авторка проєкту Олена Алєксєєнко, ця подія об’єднала
атмосферу свободи, духовного піднесення та живого діалогу між художником і глядачем.
Минув час, але відчуття єднання, натхнення й справжньої творчої свободи залишилися з нами.
Такі події — це не просто виставки. Це — зустрічі душ. 💛💙