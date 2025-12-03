Відкриття виставки у Всеукраїнському центрі болгарської культури: свято мистецтва, єднання та натхнення

В Одесі, у самісінькому серці історичного міста, відбулося яскраве та надзвичайно тепле відкриття мистецької події, яка обіцяє стати однією з найяскравіших культурних подій кінця року. У Всеукраїнському центрі болгарської культури (провулок Івана Луценка / Віце-адмірала Жукова, 9) урочисто презентували одразу два масштабні творчі ініціативи — ХХVII Загальнонаціональний конкурс «Українська мова — мова єднання», засновником якого є голова ОРО НСЖУ Юрій Работін, та авторський проєкт Олени Алєксєєнко «Вільні птахи».

Відкрила захід авторка проєкту Олена Алєксєєнко, вона зазначила:

«Ця подія вмістила в собі атмосферу свободи, духовного піднесення та живого діалогу між художником і глядачем. Адже у рамках презентації стартувала виставка «Таємниці душі» — щира й емоційна експозиція живопису, що відкриває перед відвідувачами багатство внутрішніх світів одеських митців».

У залах Центру свої твори представили яскраві художники Одеси:

Олена Алєксєєнко, Тамара Білозерцева, Ігор Біляков, Віктор Віноградов, Олена Кутінова, Ігор Назаренко, Михайло Романюк, Олександра Сухецька, Ія Трінчук, Наталя Хмелевська, Олександр Ястребов.

Ігор Назаренко представив на виставку 8 своїх робіт, написаних цього року.

Кожна робота — це окрема історія, окремий вібруючий простір, що переплітає світло й тіні, мрію й реальність, спогад і передчуття. Тут зібрані полотна, які дихають — теплом, кольором, спокоєм або ж неспокоєм, але завжди — справжністю.

З вітальними промовами до присутніх звернулися голова ОРО НСЖУ Юрій Работін, депутат Одеської обласної ради Олексій Кобильників та легенда сили та мужності – 80-річний богатир Микола Пасічник всі вони побажали митцям натхнення, творчих успіхів та здоров’я. Юрій Работін скінчив свою промову власними поетичними рядками. Взагалі захід був наповнений музикою і поезією.

Святкову атмосферу відкриття наповнили прекрасні музичні моменти. Творчий колектив викладачів Одеської школи мистецтв №5 подарував гостям витончені музичні номери, які додали події величності й камерної елегантності. Особливо зворушив публіку виступ знаного барда Анатолія Сєбова — його голос і гітара створили момент єдності, що запам’ятався кожному присутньому.





Це був справжній день натхнення, взаємної підтримки та творчої свободи — того, що сьогодні так потрібно нашій країні. Недарма проєкт отримав назву «Вільні птахи»: він символізує незламність духу, прагнення до польоту, творчість, яка здатна долати кордони й об’єднувати людей.

Організатори щиро запрошують всіх, хто бажає зануритися у світ мистецтва, знайти нові сенси, поспілкуватися з авторами чи навіть придбати чудові роботи одеських митців.

Разом до перемоги! Разом — у творчості й свободі!

Експозиція працюватиме щоденно з 11:00 до 16:00, до 16 грудня 2025 року.

Вхід — вільний.

Автор, організатор і куратор проєкту «Вільні птахи» та виставки «Таємниці душі» — Олена Алєксєєнко.

Телефон для довідок: +380 68 223 54 40 (з 10:00 до 19:00).