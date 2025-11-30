У Всеукраїнському центрі болгарської культури відкривається унікальна виставка «Таємниці душі»

Запрошуємо всіх поціновувачів мистецтва на відкриття художньої виставки «Таємниці душі», що відбудеться 2 грудня 2025 року о 15:00 у «Всеукраїнському центрі болгарської культури» (м. Одеса, провулок Івана Луценка / Віце-адмірала Жукова, 9). Експозиція працюватиме до 16 грудня 2025 року, щоденно з 11:00 до 16:00, вхід вільний.

Захід присвячено ХХVII Загальнонаціональному конкурсу «Українська мова — мова єднання», зановником якого є голова ОРО НСЖУ Юрій Работін, а також урочистому відкриттю авторського проєкту Олени Алєксєєнко «Вільні птахи».

У рамках виставки «Таємниці душі» на гостей чекатимуть живописні роботи талановитих одеських художників:

Алєксєєнко Олена Сергіївна Білозерцева Тамара Миколаївна Біляков Ігор Володимирович Віноградов Віктор Євгенович Кутінова Олена Сергіївна Назаренко Ігор Володимирович Романюк Михайло Іванович Сухецька Олександра Дмитрівна Трінчук Ія Русланівна Хмелевська Наталя Олександрівна Ястребов Олександр Віталійович

У день відкриття атмосферу свята доповнить чудовий музичний супровід творчих колективів викладачів Одеської школи мистецтв №5, а також виступ відомого барда Анатолія Сєбова.

Ми щиро запрошуємо всіх, хто прагне долучитися до мистецтва, співпраці або бажає придбати роботи одеських митців. Купуючи картину, ви підтримуєте нові творчі ініціативи та розвиток культурних проєктів нашого міста. Разом до перемоги!

Автор, організатор і куратор проєкту «Вільні птахи» та експозиції «Таємниці душі» — Олена Алєксєєнко.

Телефон для довідок: +380 68 223 54 40 (з 10:00 до 19:00).