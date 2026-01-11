Швейцарский национальный банк получил в 2025 году прибыль в размере около 32,52 миллиарда долларов благодаря значительному росту цен на золото, поскольку инвесторы в прошлом году стремились к безопасным активам. Об этом сообщает Reuters.

Предварительные данные свидетельствуют о снижении по сравнению с рекордной прибылью в 80,7 млрд франков, полученной ШНБ в 2024 году, но все равно остаются в пятерке крупнейших прибылей, полученных центральным банком за 119 лет своей истории.

Прибыль SNB в 2025 году выросла благодаря оценочной прибыли в размере 36,3 млрд франков от золотых запасов, поскольку инвесторы покупали драгоценный металл, чтобы защититься от глобальных экономических потрясений, вызванных пошлинами, введенными президентом США Дональдом Трампом.

Эта цифра стала самой большой прибылью, которую SNB когда-либо получал от золота, чему способствовал рост стоимости драгоценного металла на 64% в 2025 году, что повысило стоимость 1040 метрических тонн золота, которыми он располагает.

Однако прибыль центрального банка была сдержана убытками в размере 9 млрд франков по его валютным позициям.

Общая годовая прибыль соответствовала прогнозу UBS в размере от 23,5 до 28,5 млрд франков.

В результате ШНБ сможет выплатить 4 млрд франков центральному правительству Швейцарии и правительствам кантонов, а также дивиденды в размере 15 франков на акцию инвесторам.





