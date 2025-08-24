Украинские банки за первое полугодие 2025 года заработали 100,06 млрд грн до уплаты налогов. Это почти тот же результат, что и в прошлом году.

Об этом сообщает Опендатабот.

Налоговые расходы составили 21,99 млрд грн - или 22% прибыли. После уплаты налогов осталось 78,07 млрд грн, говорится в аналитике.

Впрочем, как отмечает Опендатабот, не все финучреждения вышли в плюс по результатам первого полугодия: 13 банков сообщили об убытках. В общем, сейчас каждый пятый банк в стране является убыточным.

Даже те, кто в плюсе, не всегда показывают рост: более трети прибыльных банков улучшили показатели, говорится в исследовании. Лидер по динамике - Метабанк, который вырос в 118 раз. Стабильный прирост у Приватбанка: +14%.

Отмечается, чтотоп-10 крупнейших банков остался неизменным. Вместе они сгенерировали 68,05 млрд грн - 87% прибыли всего сектора.

Почти половина прибыли всех украинских банков приходится на Приват: 34,88 млрд грн прибыли и 11,09 млрд грн налогов. Среди госбанков в минусе только Первый инвестиционный (-29,43 млн грн). Мотор-банк, наоборот, в этом году вышел из минуса впервые за долгое время. В целом прибыль группы государственных банков выросла на 4% по сравнению с тем же периодом прошлого года - преимущественно, за счет лидера, согласно аналитике.

У иностранных банков наоборот прибыль просела почти на четверть - до 16,57 млрд грн. Лидером остается Райффайзен: +10% прироста, 4,74 млрд грн прибыли и 1,66 млрд грн налога.

Банки с частным капиталом тоже в минусе на четверть, их прибыль составила 10,06 млрд грн. ПУМБ остается первым с 3,57 млрд грн - это -7% к прошлому году. Вместе с Универсал банком (Монобанк) они получили 59% прибыли группы.

Более четверти частных банков страны закрыли первое полугодие 2025 года с убытками.

Напомним:

Совокупная прибыль украинских банков до налогообложения за 2024 год составила 186,8 млрд грн - почти столько же, как и по предварительным данным НБУ. Однако прибыль после налогообложения просела на 12% и теперь составляет 90,9 млрд грн.





Источник