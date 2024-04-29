Крупнейшие западные банки, которые остались в России, уплатили Кремлю более 800 млн евро налогов в прошлом году, что в четыре раза больше, чем до полномасштабного вторжения, несмотря на обещания минимизировать свои российские риски.

Как передает "Экономическая правда", об этом сообщает газета Financial Times.

Семь крупнейших европейских банков с активами в России - Raiffeisen Bank International, UniCredit, ING, Commerzbank, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo и OTP - сообщили о совокупной прибыли в более чем 3 млрд евро в 2023 году.

Эти прибыли были втрое больше, чем в 2021 году, и частично были получены за счет средств, которые банки не могут вывести из страны.

Скачок в доходности привел к тому, что европейские банки уплатили около 800 млн евро налогов по сравнению с 200 млн евро в 2021 году, как показывает анализ Financial Times. Это произошло в дополнение к прибыли американских кредиторов, таких как Citigroup и JPMorgan.

Налоги, уплаченные европейскими банками, эквивалентные примерно 0,4 процента всех ожидаемых неэнергетических доходов российского бюджета на 2024 год, являются примером того, как иностранные компании, остающиеся в стране, помогают Кремлю поддерживать финансовую стабильность, несмотря на западные санкции.

Иностранные кредиторы выиграли не только от повышения процентных ставок, но и от международных санкций против российских банков. Такие меры лишили их конкурентов доступа к международным платежным системам и повысили привлекательность западных банков для клиентов в стране.

Напомним:

Группа евродепутатов обратилась к властям Австрии с открытым письмом и выразила обеспокоенность планами австрийского Raiffeisen Bank International набрать новый персонал в России.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) планирует приказать итальянскому UniCredit, второму крупнейшему банку стран ЕС в России кардинально сократить свои активы в РФ.