Еврокомиссия стремится ускорить утверждение механизма использования доходов от замороженных активов РФ, чтобы Украина смогла уже в июле получить первый транш в размере 2-3 млрд евро.

Об этом пишет издание Financial Times.

Отмечается, что Европейская комиссия готовит план для ускорения финансирования Украины. Одна из причин – неопределенность с финансовой помощью от США.

В настоящее время Еврокомиссия готовит план, предусматривающий конфискацию доходов из замороженных в депозитарии Euroclear российских активов, стоимость которых оценивается в 190 миллиардов евро. Эти активы были заморожены после полномасштабного вторжения около двух лет назад.

По данным Financial Times, ЕС может присвоить 97% чистой прибыли, полученной от замороженных в Euroclear российских активов, и перечислить их в бюджет ЕС.

Далее, согласно плану, эти деньги выплачивались ежеквартально или дважды в год и "могли бы быть использованы в пользу Украины в соответствии с различными договоренностями".

Этот механизм не будет применяться почти до 4 миллиардов евро, которые уже накопились в Euroclear от использования замороженных активов РФ. Их планируют использовать, прежде всего, для покрытия судебных издержек, связанных с исками России против ЕС.

Предложение, которое должно быть разработано до саммита ЕС на следующей неделе, еще требует окончательного одобрения Еврокомиссии и поддержки стран-членов ЕС.

В случае одобрения первый транш по доходам от замороженных российских активов может быть передан Украине уже в июле.

По словам собеседников издания, в зависимости от процентных ставок он может составлять от 2 до 3 миллиардов евро.

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