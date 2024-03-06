Великобритания готова предоставить Украине взаймы все замороженные активы Центрального банка России в стране при условии, что Россия будет вынуждена оплатить Украине репарации после окончания войны.

Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон, пишет The Guardian.

Он отметил, что активы будут использоваться как гарантия выплаты Украине репараций со стороны РФ.

"Этот план более радикален, чем предложения, обсуждаемые в Европейском Союзе, которые предусматривают передачу Украине только прибыль от удерживаемых Западом замороженных активов российского Центробанка. Оценивается, что ежегодная прибыль составляет 4 миллиарда долларов США", — пишет издание.

"Существует возможность использовать что-то вроде синдицированного кредита или облигации, которые фактически используют замороженные российские активы в качестве гарантии, чтобы предоставить эти средства украинцам, зная, что мы вернем их, когда Россия выплатит репарации. Возможно, это лучший способ сделать это. Мы стремимся к максимальному единству G7 и ЕС в этом вопросе, но если мы не сможем его достичь, я думаю, нам придется двигаться вперед с союзниками, которые хотят предпринять такие действия", — заявил Кэмерон членам Палаты лордов.

Это первый раз, когда Кэмерон открыто и подробно говорит об этом предложении, и это, вероятно, подчеркивает политическую поддержку, которую этот план имеет в США, но не в ЕС.

Оценивается, что США удерживают активы России на сумму от 40 до 60 миллиардов долларов, а Великобритания – около 25 миллиардов фунтов стерлингов, но официальные цифры не обнародованы, пишет издание.

Напомним:

Лидеры "Группы семи" по итогам саммита 24 февраля подтвердили, что будут держать обездвиженными активы российского Центробанка в своих юрисдикциях до завершения полномасштабной войны России против Украины.

Совет Европейского Союза 12 февраля принял решение, которое приближает создание механизма по использованию сверхприбылей замороженных российских активов на территории ЕС в пользу Украины.

Министр финансов США Джанет Йеллен считает, что любой план по конфискации или монетизации 282 млрд долларов замороженных российских активов в пользу Украины не может рассматриваться как замена срочно необходимой помощи, задержанной в Конгрессе.