Европейский союз спорит с Европейским центральным банком по поводу планов использования прибыли от более чем 200 миллиардов евро (217 миллиардов долларов) в замороженных активах российского центрального банка для помощи в восстановлении Украины.

Как сообщает Bloomberg, официальные лица в исполнительной власти ЕС возразили президенту ЕЦБ Кристин Лагард в связи с предупреждением банка о том, что действия против санкционных активов могут угрожать финансовой стабильности еврозоны и ликвидности единой валюты.

Как говорится материале, Еврокомиссия выступила против аргументов ЕЦБ, заявив, что любой риск имел место и был оценен, когда активы были первоначально заблокированы в феврале 2022 года после вторжения России в Украину, и что до сих пор ни одно из этих опасений не материализовалось. По словам одного из источников, опция непредвиденной прибыли не влияет ни на сами активы, ни на претензии ЦБ РФ, ни на роль ЕС в хранении ценных бумаг.

Эти разногласия проявились на встрече министров финансов еврозоны, на которой присутствовали Лагард и вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

Глава ЕЦБ заявила на встрече, что налог на непредвиденные расходы может подорвать евро и привести к переосмыслению держателей резервов. Она отметила, что на карту поставлена сумма, намного превышающая несколько миллиардов, которые этот шаг принесет Украине.

Как говорится в материале, некоторые государства-члены поддержали предостережение Лагард, в то время как другие отметили, что это вопрос того, как продвигаться вперед, а не если.

Замороженные активы могут принести около 3 миллиардов евро неожиданной прибыли, хотя по некоторым оценкам эта цифра может быть еще выше.

Война в Украине и замороженные активы РФ

Лидеры Европейского Союза поддерживают введение налога на непредвиденную прибыль, полученный от замороженных активов российского Центрального банка суммой более 200 миллиардов евро, для помощи в восстановлении Украины.

5 июля 2023 года Еврокомиссар объяснил сложности передачи Украине замороженных российских активов. Еврочиновники пытаются понять, возможно ли вообще забрать всю прибыль от этих активов законным путем в союзный бюджет для дальнейшей передачи средств в Украину.

Сейчас заблокированы 207 миллиардов евро активов резервов Центрального Банка России и других учреждений в Брюсселе, Люксембурге, некоторых инвестиционных банках Германии или Франции.

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