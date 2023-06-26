Германия высказалась против плана Еврокомиссии отдать Украине прибыль от замороженных активов России, говоря о том, что поспешный шаг может повлечь за собой юридические или финансовые риски.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники в германском правительстве, передает "Экономическая правда".

Издание пишет, что Еврокомиссия работает над планом, который мог бы привлечь миллиарды евро, требуя от финансовых учреждений, держащих обездвиженные российские активы, передавать часть полученных доходов на восстановление Украины.

Однако после беспокойства, высказанного Европейским центробанком, Берлин и другие столицы призывали к дальнейшим размышлениям над идеями.

Представитель министерства иностранных дел Германии заявил, что Москва "будет вынуждена заплатить за ущерб, причиненный Украине", и подчеркнул, что Германия делает все, что в ее силах, чтобы найти и заморозить активы российских лиц и компаний, находящихся под санкциями.

Но, по его словам, идея использования российских средств для восстановления Украины вызывает "сложные финансовые и юридические вопросы".

Другой чиновник объяснил, что если ЕС возьмет деньги российского центробанка или получит доходы от инвестирования средств, это создаст прецедент для других стран, в частности претензии Польши к получению возмещения от Берлина за убытки во время Второй мировой войны.

По словам еще одного чиновника, министр юстиции Германии Марко Бушманн изучил предложения ЕС по конфискации активов российского центрального банка и сделал вывод, что они юридически не рабочие.

Источники, ознакомленные с дискуссиями, рассказали, что на встрече с ЕК в среду несколько дипломатов призывали быть осторожными, сказав, что на важные вопросы необходимо ответить, прежде чем будет сделано официальное предложение.

С тех пор как ЕС и союзники заморозили активы российского центрального банка на сотни миллиардов евро после вторжения в Украину, официальные лица обсуждают, как направить часть этих денег на восстановление страны.

Представители ЕС отказались от идеи полной конфискации активов, в то же время ищут способы собрать часть доходов для Киева.

Один из вариантов состоит в том, чтобы депозитарии ценных бумаг были обязаны вносить сверхприбыльный взнос из прибыли, полученной в результате реинвестирования доходов от этих активов.