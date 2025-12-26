Реформа оплаты труда на госслужбе должна была остановить отток кадров и ликвидировать неравенство, но открытые данные Минфина показывают противоположный эффект. Почему новая система усилила разрыв?

В 2022-2023 годах, когда государство из-за нехватки средств сократило надбавки чиновникам большинства органов исполнительной власти, служащие начали массово увольняться. Реформа системы оплаты труда, стартовавшая с 1 января 2024 года, должна была это исправить.

Новая модель грейдов заменила непрозрачную систему, где 30% зарплаты составлял должностной оклад, а 70% – премии. Постановление Кабмина должно было завершить многолетнюю реформу: унифицировать оплату труда на госслужбе, сделать ее более справедливой и рыночной.

ЭП проанализировала открытые данные Министерства финансов о штатных расписаниях 82 центральных органов исполнительной власти за период с начала 2024-го по октябрь 2025-го. Результаты оказались неожиданными: реформа не только не сократила разрыв в зарплатах между различными категориями госслужащих, но и углубила его.

За неполных два года действия новой системы средняя зарплата государственного служащего выросла с 38,6 тыс. грн до 59,7 тыс. грн в месяц, или на 55%.

Территориальные подразделения, где работает 51,5 тысячи человек, показали еще более динамичный рост: их зарплаты увеличились на 84%: с 21,5 тыс. грн до 39,6 тыс. грн. Зарплаты в частном секторе росли медленнее: по данным work.ua, средняя зарплата за тот же период выросла с 19 тыс. грн до 27,5 тыс. грн, то есть всего на 45%.

Як змінилися зарплати в центральних органах влади

Спеціальні та звичайні чиновники, січень 2024 до жовтня 2025 року.



Дані: Дашборд Мінфіну, доступний за посиланням

Реформа оплаты труда 2024 года касалась большинства центральных органов исполнительной власти и их территориальных подразделений. Однако не всех.

Сейчас более 25 категорий "специальных" органов остаются вне системы грейдов из-за конституционных гарантий независимости (суды, НБУ, Национальный совет по вопросам телевидения, НКРЭКУ), антикоррупционной специфики (НАБУ, САП, ГБР, БЭБ, НАПК), статуса военнослужащих (Национальная полиция, СБУ, ГПСУ) или подотчетности непосредственно Верховной Раде (Счетная палата, ФГИУ, Офис Омбудсмена).

Для этих органов оплата труда определяется профильными законами с привязкой к прожиточному минимуму или средней зарплате по экономике, что обычно обеспечивает более высокий уровень оплаты по сравнению с общей системой оплаты труда на государственной службе.

Александр Саенко, который с 2011 года занимался реформой предоставления административных услуг в Украине, считает: ключевая проблема государственной службы не столько в низких зарплатах, сколько в хаосе и ручном управлении.

Несмотря на реформу грейдов в законодательных предложениях снова прослеживается желание протянуть "политических любимчиков" – учреждения с зарплатами выше, чем у остальных. Снова появляются "равные среди равных", у которых зарплаты и выросли больше всего.

В частности, таможенники. В мае 2025 года Кабмин обновил систему оплаты труда работников таможенных органов. Средний должностной оклад руководства центрального аппарата Гостаможслужбы (председатель и два заместителя) – 221 тыс. грн, из которых председатель получает – 90,2 тыс. грн. Оклад специалиста – 75 тыс. грн, а начальника региональной таможни – 54,1 тыс. грн.

Несмотря на повышение зарплат и криминализацию контрабанды, пока ни один контрабандист за решеткой не оказался. Вопрос перезагрузки таможни остается открытым.Также существенно выросли зарплаты в Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (преимущественно у руководства, которое считают близкими к бывшему главе Офиса президента Андрею Ермаку) – на 133% (с 29,6 тыс. грн до 69 тыс. грн). Зарплаты в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) выросли на 110%, Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг – на треть, до 93 тыс. грн в месяц.

Именно "спецорганы" стали главными бенефициарами новой реальности. Эти учреждения уже в начале 2024 года в целом имели на 34% выше зарплаты по сравнению с обычными госслужащими: 45,4 тыс. грн против 33,9 тыс. грн.

После реформы этот разрыв не только не сократился, но и увеличился до 44%: в октябре 2025-го "спецорганы" платили в среднем 74,2 тыс. грн, тогда как "обычные" – 51,6 тыс. грн.

При этом некоторые спецорганы совместили повышение зарплат с сокращением штата. Например, Фонд государственного имущества повысил зарплаты на 91%, но уменьшил численность работников на 8%. Нацкомиссия по ценным бумагам увеличила оплату на 133%, сократив штат на 4%.

Этот феномен не случаен: статистический анализ выявил слабую, но устойчивую отрицательную корреляцию между ростом зарплат и изменением численности. Коэффициент составляет -0,156 для всех органов и -0,277 для "спецорганов".

Учреждения, которые существенно повысили зарплаты, чаще сокращали или меньше наращивали штат. Это классический "трейд-офф" ограниченных бюджетных ресурсов: можно платить более высокие зарплаты меньшему количеству людей или меньшие зарплаты большему количеству.

"Спецорганы", имея отдельную систему финансирования и большую автономию, выбрали первый путь. Однако коррупционные скандалы, которые их сопровождают, оставляют вопрос об эффективности этих расходов.





Источник