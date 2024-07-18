Кабинет министров Украины принял постановление, которым несколько сократил предельную численность работников Государственной налоговой службы, одновременно увеличив оклады ее работникам вдвое.

Такое решение правительство приняло 18 июля, текст соответствующего постановления есть в распоряжении ЭП.

Решение о пересмотре организационной структуры ГНС приняли в рамках выполнения Национальной стратегии доходов. В частности, в этой стратегии говорится о том, что реформа налоговой службы должна предшествовать повышению налоговой нагрузки на бизнес и граждан.

Своим решением правительство постановило сократить предельную численность территориальных органов ГНС на 3291 штатную единицу. Зато численность центрального аппарата налоговой увеличат на 206 единиц ("чистое" сокращение составляет 3085 штатных единиц).

По данным Министерства финансов, по состоянию на 1 января 2024 года предельная численность работников ГНС составляла 24,8 тысячи человек, в то же время фактически там работало 20,6 тысячи человек. 4191 должность в службе была вакантной. Поэтому, фактически, решение правительства касается прежде всего сокращения вакантных должностей в ГНС.

Вторая часть решения правительства касается пересмотра окладов работников налоговой. Их увеличили вдвое.

Так, в частности, оклад председателя ГНС вырос с 15,9 прожиточного минимума (используется специальный прожиточный минимум, который составляет 2102 грн) до 31,8 прожиточного минимума. В гривнах рост составляет с 33 422 грн до 66 843 грн.

Оклад первого заместителя председателя ГНС вырос с 31 740 грн до 63 480 грн; оклад директора департамента - с 19 759 грн до 39 517 грн; оклад заместителя директора департамента - с 15 765 грн до 31 530 грн; оклад начальника управления (в составе департамента) - с 14 924 грн до 29 848 грн; оклад главного государственного инспектора - с 10 300 грн до 20 600 грн и т.д.

Отметим, что оклад - это лишь часть заработной платы государственных служащих. Кроме него в структуре заработной платы существуют различные надбавки (в частности, за стаж или выслугу лет) и другие платежи.

Всего на финансирование организационных изменений в налоговой в течение 2024 года понадобится финансирование в объеме 1,338 млрд грн (в том числе 1,111 млрд на оплату труда). Эти расходы планируют профинансировать, перераспределив расходы бюджета. В частности, сократив на соответствующую сумму расходы по программе "Обеспечение институциональной способности органов государственной власти".

Также 18 июля правительство согласовало законопроект, которым предлагает существенно повысить налоги и внести изменения в их администрирование. В частности, предлагается привлекать налоговиков к инвентаризации на предприятии, а в случае, если предприниматель откажется от этого - накладывать на его имущество арест.

Также правительство предлагает повысить ставку военного сбора для физических лиц - с 1,5% до 5%, а также ввести такой сбор для доходов юридических лиц (1% от дохода) и ФЛП (1% от дохода для 3 группы и 800 грн для первой, второй и четвертой групп).

Подробнее об изменениях читайте в материале: Надо финансировать войну. Какие налоги вырастут