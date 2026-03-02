Со времен Второй мировой войны на дно Балтийского моря попало от 40 000 до 60 000 тонн химического оружия. Еще сотни тысяч тонн приходится на обычное оружие, например боевые мины. Оба вида оружия токсичны, но их утилизация может быть затруднена в соответствии с международным правом.

Дно Балтийского моря - лишь один из примеров того, как войны загрязняют море. После Второй мировой войны только в Балтийском море было оставлено от 40 000 до 60 000 тонн химического оружия. Однако доктор Михал Чуб, биолог из Лаборатории современных угроз морским экосистемам Института океанологии Польской академии наук, в интервью Euronews отмечает, что существует также огромное количество обычного оружия, которое потенциально не менее токсично. Однако точное воздействие этих соединений еще не до конца изучено.

"По оценкам, в XX веке в Балтийском море находилось до 200 000 морских мин, которые могли весить от десятков килограммов взрывчатки до тонны", - говорит он. "Так что это тоже огромный масштаб, колоссальный масштаб, но по количеству потопленных арсеналов он намного превосходит по масштабу химическое оружие".

"Устранение экологических последствий нынешних войн"

Хотя эксперт предостерегает от использования термина "тикающая бомба" в контексте загрязнения морского дна, коррозия лежащего на дне оружия - как химического, так и обычного - приводит к выбросу токсинов в воду, что также приводит к заражению морских организмов. Однако масштабы этого явления остаются неизвестными. Как отмечает эксперт, не обязательно "те соединения, которые наиболее многочисленны, потенциально наиболее вредны". С другой стороны, те, которых меньше, могут быть гораздо, гораздо более вредными".

Хотя практика сброса оружия в море сегодня запрещена целым рядом международных договоров и конвенций, таких как Лондонская конвенция 1972 года, Договор о морском дне 1971 года, Конвенция о химическом оружии 1993 года или Хельсинкская конвенция (ХЕЛКОМ), это не означает, что оружие больше не попадает в моря, говорит биолог.

"Это действительно историческая тема. Например, в настоящее время в Черном море идет война, то есть боеприпасы доставляются преднамеренно или непреднамеренно в результате военных обстрелов. Поэтому можно сказать, что нам "повезло", что в Балтийском море мы исследуем нечто историческое, тогда как, несмотря на различные запреты, несмотря ни на что, к сожалению, мир таков, каков он есть, и исследование исторических арсеналов, в случае окончания войны вокруг Черного моря и Украины, позволит нам использовать эти знания для потенциального устранения экологических последствий нынешней войны".

"Не каждая катастрофа должна быть настолько очевидной, чтобы все сразу погибло"

По словам эксперта, "Балтика - это мировой полигон, и именно отсюда приходит большинство знаний". Благодаря исследованиям морского дна, проводимым, в частности, Институтом океанологии Польской академии наук в сотрудничестве с международными организациями, можно изучить влияние коррозии оружия на организмы и морскую среду. Однако, как отмечает эксперт, такие исследования должны проводиться в течение длительного времени и на большой выборке. В настоящее время существует еще много пробелов в знаниях, которые ученые пытаются заполнить.

Однако им удалось доказать, что, например, "использование дистиллированной воды в лаборатории и матрица морской воды и осадков - это два совершенно разных мира". А это, в свою очередь, противоречит распространенной после Второй мировой войны идее о том, что морская вода нейтрализует действие химического оружия.

"Кроме того, к сожалению, нам удалось доказать, что некоторые из этих продуктов разложения могут быть более токсичными в воде, чем исходные соединения. То есть, они вообще не нейтрализовались при сбросе, что было одним из предположений, и фактически даже привели к образованию новых, зачастую более токсичных соединений".

Аналогичные дилеммы возникают и при исследовании загрязнения рыбы. В контексте химического оружия эксперт вспоминает громкие случаи ожогов иперитом среди рыбаков близ Борнхольма. Токсины уже были обнаружены в рыбе, плавающей в Балтийском море, но, как отмечает биолог, "проблема в том, что они были обнаружены в 10 % образцов рыбы из Борнхольма, которые были проверены, и эти концентрации были очень низкими".

Эксперт также отмечает, что трудно предсказать, когда - и приведет ли вообще - оружие, оставшееся на дне Балтийского моря, к катастрофе.

"Это нечто среднее, потому что трудно сказать, потому что, возможно, это уже происходит [загрязнение - ред.], просто мы даже не знаем до конца, что это такое. Ведь не каждая катастрофа должна быть настолько очевидной, чтобы все сразу погибло".

Тем не менее, было установлено, что потепление морей ускоряет коррозию оружия, оставшегося на дне, что, в свою очередь, приводит к более быстрому высвобождению химических веществ.

"Мы находим полностью проржавевшие предметы", - говорит биолог. "Эти мифические бочки, на мой взгляд, уже полностью проржавели, потому что мы не находим их на дне Балтийского моря. Медленнее всего ржавеют артиллерийские снаряды, потому что у них самый толстый металл".

Парадокс международного права: может ли утилизация бомб нарушать Конвенцию о химическом оружии?

Эксперты сходятся во мнении, что оружие, оставшееся на морском дне, должно быть удалено. Однако сейчас ведутся дискуссии о том, как сделать это безопасно и с учетом экологического аспекта.

Как отмечает один из экспертов, парадоксально, что поднятие оружия со дна может нарушать Конвенцию о запрещении химического оружия.

"Сам процесс извлечения таких боеприпасов со дна, например, очень сомнителен с законодательной точки зрения, потому что в эпоху запрета на распространение химического оружия внезапное обладание этими соединениями, конец химического арсенала, является нарушением международных конвенций".

Исследования химического и обычного оружия в Балтийском море продолжаются. Масштабы этого явления пока неизвестны.

