Украина обойдется без Турции и Черного моря? Больше половины украинского зерна в ЕС уходит по суше и Дунаю – Handelsblatt

Только 40% украинского зерна по-прежнему экспортируется через порты на Черном море на фоне выхода России из зерновой сделки. Об этом пишет Handelsblatt со ссылкой на данные ЕС. Остальные 60% доставляются в ЕС по суше и отправляются оттуда через порты на Балтийском море, Адриатическом море и другие порты на Черном море, такие как Констанца (Румыния).

В 2022 году через Дунай ежемесячно отгружалось 2,2 млн тонн украинского зерна. Сейчас, по словам собеседника Handelsblatt, это более 3 млн тонн. Он также сообщил, что со временем будет достаточно мощностей, чтобы экспортировать весь урожай украинского зерна через ЕС.

«Правительство в Киеве в настоящее время работает с ЕС, чтобы снизить риск российских атак, перенаправив свой экспорт»,— пишет Handelsblatt.