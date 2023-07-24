В понедельник российские войска уничтожили несколько украинских зерновых складов на Дунае, подвергнув обстрелу жизненно важный для Киева экспортный маршрут. Это было сделано в рамках расширяющейся кампании воздушных ударов, которую Москва начала на прошлой неделе после выхода из черноморской зерновой сделки, передает "Голос Америки".

На прошлой неделе российским бомбардировкам подвергались в основном морские порты Одессы. Рано утром в понедельник удары были нанесены по инфраструктуре вдоль Дуная – экспортного маршрута, значение которого возросло после того, как Черноморская зерновая инициатива перестала действовать.

«Российские террористы вновь атаковали Одесскую область в течение ночи. На этот раз целью стала портовая инфраструктура на реке Дунай», – написал глава Одесской ОВА Олег Кипер в «Телеграме», добавив, что «Россия пытается полностью заблокировать экспорт нашего зерна и заставить мир голодать».

По его словам, семь человек получили ранения, один из них находится в критическом состоянии.

«Она (Россия) пытается добиться уступок, держа в заложниках 400 млн человек, – написал в «Твиттере» министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. – Призываю все страны, особенно африканские и азиатские, наиболее пострадавшие от роста цен на продовольствие, к единому глобальному ответу на продовольственный терроризм».

Мировые фьючерсы на пшеницу и кукурузу резко выросли из-за опасений, что российские атаки и новые боевые действия, включая ночной удар беспилотника по Москве, могут угрожать экспорту и перевозкам зерна.

Новостной сайт Reni-Odesa со ссылкой на местное официальное лицо сообщил, что три зерновых склада были уничтожены в Рени во время атаки беспилотника.

Рени – украинский портовый город, где Дунай образует естественную границу с членом НАТО и ЕС Румынией, а также расположен всего в нескольких километрах от границы с Молдовой.

«Эта недавняя эскалация представляет серьезный риск для безопасности в Черном море, – заявил президент Румынии Клаус Йоханнис в «Твиттере». – Это также влияет на дальнейший транзит украинского зерна, а значит, и на глобальную продовольственную безопасность».

«Я решительно осуждаю недавние российские атаки на украинскую гражданскую инфраструктуру на Дунае, в непосредственной близости от Румынии», – подчеркнул он.

После полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года Украина увеличила экспорт зерна по суше через ЕС примерно до 1 млн тонн в месяц, причем большие объемы экспортируются через румынские порты и по Дунаю.