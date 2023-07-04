Зерновая сделка, благодаря которой украинское зерно экспортируется из портов Черного моря, действует с июля 2022 года. За это время Украина экспортировала 32 миллиона тонн кукурузы и пшеницы. Срок договора истекает 17 июля.

В мае и июне этого года Украина неоднократно обвиняла Россию в блокировке регистрации судов для экспорта зерна по Черному морю.

В понедельник агентство Reuters, со ссылкой на информацию The Financial Times (FT), сообщило, что Евросоюз может снять часть ограничений с России, чтобы она согласилась продлить зерновую сделку.

ЕС рассматривает план, в рамках которого российскому Россельхозбанку могут разрешить создать дочернюю структуру, которую, в свою очередь, смогут подключить к международной системе SWIFT.

Это позволит Россельхозбанку проводить расчеты за экспорт российского зерна, что является одним из условий России для продления Черноморской зерновой инициативы.

Россельхозбанк сейчас находится под санкциями и отключен от SWIFT. Еврокомиссия пока не прокомментировала информацию FT.

Reuters отмечает, что в понедельник в Москве высказали пессимизм по поводу продления сделки. Россия ссылается на то, что часть соглашения, связанная с договоренностями по экспорту российской сельхозпродукции, не выполняется.

В ООН не стали комментировать сообщение о готовящихся уступках России, но добавили, что «официальные лица ООН связались с рядом стран, включая европейские, в поисках творческих способов ускорить экспорт продуктов питания и удобрений из России».

Посол по особым поручениям МИД Украины Ольга Трофимцева высказалась скептически по поводу возможных уступок со стороны ЕС. Она назвала любые возможности для экспорта сельскохозяйственной продукции позитивными, но при этом не одобрила уступки «шантажисту» [России].

«Шантажист не останавливается, если ты выполняешь его требования. Он просто придумывает новые поводы для шантажа», – написала Трофимцева в Telegram.

Черноморская зерновая инициатива была подписана в июле 2022 года при посредничестве ООН и Турции для разблокирования трех украинских портов и экспорта украинского зерна на мировой рынок продовольствия.

Совместный координационный центр в Стамбуле (состоящий из официальных лиц Украины, России, Турции и ООН) выдает разрешения на проход судов в порты Украины и проверяет все суда, входящие и выходящие из ее портов.

17 мая Россия согласилась на двухмесячное продление зерновой сделки, предупредив, что не станет в ней участвовать, если будут сохраняться препятствия для экспорта российского зерна и удобрений. При этом Россия продолжала блокировать порт Южный, крупнейший из портов, участвующих в зерновой инициативе.

26 мая Россия в очередной раз объявила, что собирается выйти из зерновой сделки, если не будут удовлетворены ее требования по транзиту российского аммиака и подключению «Россельхозбанка» к международной банковской системе SWIFT.

1 июня украинское министерство реконструкции и инфраструктуры заявило, что Зерновая инициатива по экспорту зерна из Украины по Черному морю при посредничестве ООН снова приостановлена, так как Россия заблокировала регистрацию судов во всех украинских портах.