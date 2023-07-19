В порту Черноморска в Одесской области ударом российских войск были уничтожены 60 000 т зерна, которые должны были отправиться "зерновым коридором" еще два месяца назад. Об этом сообщили в среду в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины, пишет УНН.

"Ночью 18 и 19 июля россия обстреляла объекты портовой инфраструктуры, которые были задействованы в «зерновой инициативе». Атакованы зерновые терминалы и портовая инфраструктура в портах Одесса и Черноморск. Ночной удар вывел из работы значительную часть зерновой экспортной инфраструктуры порта Черноморск", - указали в Минагрополитики.

По оценкам специалистов, "для полноценного восстановления объектов, пострадавших этой ночью, понадобится не менее года", отметили в министерстве.

"В порту Черноморска также были уничтожены 60 000 т зерна, которое должно было быть загружено на крупнотоннажное судно и отправлено по зерновому коридору еще 60 дней назад", - сообщили в Минагрополитики.

Как отметил глава Минагрополитики Николай Сольский, "больше всего пострадала зерновая инфраструктура международных и украинских трейдеров и перевозчиков Kernel, Viterra, CMA CGM Group".

"Это террористический акт не против Украины, а против всего мира. Продовольственная безопасность которого снова под угрозой. Человечество оказалось в заложниках у страны террориста, которая шантажирует весь мир голодом. Мир должен отреагировать жестко и в соответствии с ситуацией! Если мы не сможем экспортировать продовольствие, то население беднейших стран окажется на грани выживания! Кроме того, пострадает экономика не только Украины, но и мира. Возрастет цена на зерно и не все страны смогут позволить себе покупать сг продукцию, а значит цена значительно возрастет на продукты питания: муку, крупы, мясо", - отметил Сольский.

Напомним

Одесскую область в ночь на 19 июля российские войска атаковали ракетами "Оникс", другими видами ракет из авиации, ударными дронами типа Shahed, есть попадания в зерновой и масличный терминал, в промышленный объект, поражены два складских помещения - с табаком и фейерверками, а также есть пострадавшие.