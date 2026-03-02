Армия обороны Израиля сообщила, что с территории Ливана были выпущены ракеты по северным районам Израиля.

Источник: Reuters, ЦАХАЛ, The Times of Israel

Детали: По информации израильских военных, запуски ракет с ливанской территории привели к срабатыванию сирен воздушной тревоги в нескольких районах на севере Израиля.

В следующем заявлении командование ЦАХАЛ уточнило, что силы противовоздушной обороны перехватили одну вражескую ракету. Остальные снаряды упали на безлюдной открытой местности, не причинив вреда гражданской инфраструктуре.

Обновлено: Ливанская террористическая группировка "Хезболла" взяла на себя ответственность за этот обстрел.

"Это месть за кровь верховного лидера мусульман Али Хаменеи", – заявила группировка.

"Хезболла" утверждает, что во время атаки они нацелились на объект противоракетной обороны к югу от Хайфы.

В субботу представители этой группировки публично выразили свою полную солидарность с Ираном.

Что предшествовало:

В 2024 году Израиль и Ливан при посредничестве Соединённых Штатов подписали соглашение о прекращении огня. Эта договорённость положила конец более чем годовому интенсивному противостоянию между израильской армией и боевиками "Хезболлы".

Во время той войны ЦАХАЛ существенно ослабил военный потенциал ливанской группировки и успешно ликвидировал её многолетнего лидера Хасана Насраллу.

28 февраля США и Израиль начали масштабную военную кампанию против Ирана, нанеся сотни ударов по стратегическим объектам страны.

В результате целенаправленной атаки на резиденцию в Тегеране был ликвидирован верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и ключевые командиры Корпуса стражей исламской революции.

В ответ на убийство своего руководства Иран начал массированные удары баллистическими ракетами и дронами по территории Израиля, а также американским базам и территориям стран-союзников США на Ближнем Востоке, среди которых Катар, Бахрейн, Кувейт и ОАЭ.

