Многочисленные видео стычек с участием ТЦК уже давно стали отдельным жанром в соцсетях. Если попытаться как-то систематизировать эту историю, все конфликты можно разделить на две условные группы. Первая – споры вокруг документов и полномочий ТЦК на улицах. Вторая – грубые задержания мужчин под аккомпанемент печальных взглядов сотрудников полиции.

Проанализировав, без преувеличения, несколько сотен подобных видео, "Телеграф" обратился к начальнику группы коммуникаций Полтавского областного ТЦК и СП Роману Истомину с просьбой разъяснить на что же имеют право ТЦК и где та граница их полномочий, за которой уже начинается произвол.

Какие документы должны быть у ТЦК на улице

– Роман, готовясь к нашему с вами разговору, я пересмотрел кучу роликов в соцсетях на тему конфликтов граждан с ТЦК. Поэтому предлагаю вам пройтись по процедуре, как говорится, от "А" до "Я", чтобы снять все вопросы. Во-первых, в большом количестве таких роликов мы видим споры по поводу документов, которые должны быть у военных ТЦК, и их полномочий. Потому объясните, какой список документов должны иметь и предъявлять военные ТЦК, чтобы в дальнейшем проверить военно-учетные документы у граждан?

– Проверка военно-учетных документов предусмотрена двумя законами Украины. Первый – "О правовом режиме военного положения". Им определено, что граждане Украины мужского пола от 18 до 60 лет должны иметь при себе военно-учетные документы и предоставлять их для проверки уполномоченным представителям ТЦК и СП или полицейским. Второй – "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Буквально то же самое, слово в слово, там это определено.

Сама процедура, как должна проходить проверка документов, прописана в постановлении Кабмина №560. Почему я сначала сказал законы? Потому что слышал манипуляции о том, что вы говорите о постановлениях, а постановление это не закон, соответственно, оно не имеет силы. Но сразу в двух законах Украины прописана, во-первых, обязанность граждан иметь при себе документы, во-вторых – обязанность предоставлять их для проверки.

В постановлении №560 четко прописано, что "уполномоченный представитель" подходит гражданину, представляется и показывает свои документы. Первое – это удостоверение лица, уполномоченного на проверку документов. Второе – служебное удостоверение личности. Если мы говорим о военных, то это военный билет или удостоверение офицера. Фактически это два документа, определенных постановлением 560.

– В группе оповещения эти документы, которые вы назвали, должны иметь все члены группы, или только военный, который останавливает гражданина и просит его предъявить документы?

– Обязанность прописана для военнослужащего, проверяющего документы. То есть подошедший и требующий предоставить ему военно-учетные документы гражданина для проверки. Он является лицом, уполномоченным проверять военно-учетные документы и выписывать повестки.

- Удостоверение лица, уполномоченного на проверку, это что конкретно? Приказ коменданта?

– Не совсем. Приказ коменданта был до выхода постановления №560. Сейчас в этом постановлении есть образец удостоверения и кто его должен выписывать. Если не ошибаюсь, это глава военной администрации их утверждает.

– Что там должно быть написано?

– Фото, фамилия, имя, отчество. Подписывает глава военной администрации – районной или областной. Если глава ОВА подписал, то полномочия этого человека распространяются на всю область. Если это районная военная администрация, то на территорию района.

– Часто в видео возникает такая ситуация, когда люди, посмотрев документы, говорят военным ТЦК, что те уполномочены, грубо говоря, на этой улице делать оповещение, а уже на соседней не уполномочены.

– Такого уже нет. Ранее был маршрут движения групп оповещения. Определялось по какой территории они двигаются. Но это не значит, что если он, условно говоря, шагнул вправо и там он остановил гражданина, а тот стал убегать на другую улицу, то полномочия ТЦК прекращаются. Нет, это лишь маршрут движения, который определяет военному его начальник. Это не имеет никакого отношения к его полномочиям по проверке военно-учетных документов.

– Если какого-либо документа из этого перечня нет у военного ТЦК или, например, он отказывается его показать гражданину, какие действия гражданина? Он может отказаться показать свои документы?

– Мне трудно представить такую ситуацию, что группа оповещения (три-четыре военных плюс полицейский), и ни у кого нет документов. Если нет у военных (ну вдруг, так случилось, все недавно в ТЦК и не успели им оформить документы), то всегда есть полицейский, у которого есть его документы. Полицейский также имеет полномочия проверять военно-учетные документы. Не могу говорить о всех ТЦК в Украине, но в Полтавской области я уже давно не слышал, чтобы военнослужащие ТЦК проводили эти мероприятия без полиции. И мне сложно представить, чтобы в Полтавской области у какого-то военнослужащего ТЦК не было удостоверения уполномоченного. Военный билет обязательно.

Зачем ехать в ТЦК

– Ситуация: останавливает группа оповещения, проверяет "Резерв+", человек его показывает и там все в порядке. А военный ТЦК вдруг сообщает, что есть розыск и давайте поедем в ТЦК. Что делать? Гражданин все же честно показывает и уверен, что у него нет розыска.

- Я не знаю о таких реальных ситуациях, потому что информация, которую видит военнослужащий ТЦК, проверив военно-учетный документ, и информация, которая есть в "Резерв+" у самого гражданина — это одна и та же информация. Что "Резерв+", что ТЦК, они берут информацию из одной базы — "Оберег". Она не может отличаться.

Есть такой вариант, когда военнообязанный показывает не "Резерв+", а распечатку [с "Резерв+"]. Это можно делать. Единственное условие, чтобы на этом военно-учетном документе в распечатанном виде был QR-код пригоден для считывания. Военнослужащий ТЦК или считавший код полицейский получают актуальные данные этого гражданина. Не те, что распечатаны, а актуальные, потому что, возможно, они уже изменились.

Отдельно постановление №560 предусматривает, что в процессе проверки документов сверяются данные показываемого военно-учетного документа и реестра "Оберег". Если данные расходятся, гражданин приглашается в ТЦК для уточнения своих данных.

– Приглашение в ТЦК. Зачем ехать? Что там можно сделать такое, чего нельзя сделать, решить, уточнить на улице? Что в "Оберег" нельзя внести изменения на месте?

– Нет. У военнослужащего ТЦК нет доступа к базе "Оберег" с правами администратора. Оператор "Оберег" – это отдельное лицо, прошедшее обучение. У него есть специальный ключ доступа. Каждое изменение в базе "Оберег" можно определить, кто его сделал. Ключ доступа – это своего рода электронная цифровая подпись. И внести изменения можно не на любом ноутбуке или компьютере. Это специально определенное и оборудованное рабочее место. Это очень серьезная ответственность.

Вносить данные в "Оберег" не может кто-нибудь, например, парень из роты охраны. Это человек, имеющий право только проверять документы. Когда он получает данные из базы "Оберег", он только считывает их. И это только данные конкретного военнообязанного, у которого он проверяет документы. Он не имеет доступа к данным других военнообязанных, пока он не считает QR-код. Тем более, у него нет полномочий вносить туда данные.

– То есть смысл приглашения в ТЦК может состоять в том, чтобы оператор внес измененные данные?

– Конечно. Если персональные данные военнообязанного гражданина изменились, то он обязан сам об этом сообщить. Но если уже при проверке документов выяснилось, что данные почему-то не внесены или не подтянулись из реестра (или, возможно, этой информации нет в реестре), то по закону нужно прибыть в ТЦК, чтобы оператор внес эти изменения. И не со слов. Изменения подтверждаются документом.

Почему ТЦК не обнародуют видео с бодикамер

– Степень оснащения групп оповещения бодикамерами. Достаточно всем? Есть ли такие группы в Полтавской области, других регионах Украины, которые могут ходить без бодикамер?

– Количество бодикамер для ТЦК и СП четко регламентировано. Была такая новость, что с 1 сентября 2025 года все военнослужащие ТЦК обязаны носить бодикамеры. И это было отдельное предписание. Но главное, что в ТЦК и СП эти бодикамеры стали штатными средствами. И с 1 сентября в штатное расписание были внесены бодикамеры и определено, сколько каждый отдел должен иметь бодикамер.

– Бодикамеры должны носить все военнослужащие ТЦК в группе оповещения?

– Это неправда, манипуляция. На группу оповещения выдается одна бодикамера. Вторая бодикамера у полицейского. По состоянию на данный момент, в принципе, военнослужащие ТЦК на 100% укомплектованы бодикамерами, проблем с этим нет, обеспечение есть.

– Когда возникают резонансные конфликтные ситуации, ТЦК в соцсетях зачастую пишут свою версию событий. Но первый же вопрос под такими сообщениями в комментариях – где видео с бодикамер? Почему они не обнародуются? Это же в интересах ТЦК.

– Неоднократно у нас в комментариях видел, мол, "дайте все ваши видео, я хочу видеть".

Военнослужащие носили бодикамеры и до 1 сентября 2025 года. 1 сентября было отдельное распоряжение Минобороны. А еще 11 октября 2024 вступил в силу приказ Минобороны №532. Им утверждена инструкция по применению бодикамер. Там четко прописано, как бодикамеры выдаются, принимаются, определяется приказом начальника ТЦК специальное ответственное лицо за их сохранность, копирование видео с бодикамеры на специальный сервер. Все расписано.

В частности, там определено, что фото и видеозаписи или копии с них могут предоставляться по мотивированным запросам органов государственной власти, досудебного расследования, прокуратуры, следственного судьи, полиции или других лиц в порядке предусмотренном законом. То есть нет возможности у, условно говоря, администратора страницы в Facebook пойти к военнослужащему, снимавшему какой-то конфликт на бодикамеру, взять у него видео и выложить его в Интернет. Нет ни возможности, ни полномочий.

В этой же инструкции прописано, что передача фото, видеозаписей для использования в медиа и распространение в Интернете осуществляется только с разрешения руководителя ТЦК и СП. И с соблюдением Закона Украины о защите персональных данных. А персональные данные это фактически любая информация, позволяющая идентифицировать личность. И фактически, начальник ТЦК, позволяя опубликовать какое-то видео в медиапространстве, берет на себя ответственность, что там будет опубликованы, по меньшей мере, лица участников конфликтной ситуации. Соответственно, к руководителю ТЦК могут быть вопросы: на основании чего он это сделал?

Конечно, получить согласие на распространение персональных данных всех участников конфликта невозможно. Поэтому видео с бодикамер фактически предоставляется только для проведения следственных действий, расследований. В медиапространстве видео с бодикамер если и есть, то это единичные случаи.

– Военнослужащий в группе оповещения, когда обращается к гражданину с требованием предъявить документы, обязан включить бодикамеру? Или только по требованию гражданина?

– Согласно закону, бодикамера должна быть включена в течение всего процесса оповещения. Здесь никаких вариаций нет.

– Но вместе с тем, если ее не включить, никаких санкций и ответственности нет?

– Дисциплинарная – запросто. Почему нет?

Почему ТЦК задерживает мужчин, а не полиция

– Давайте перейдем к самому болезненному вопросу. Военные ТЦК не имеют права производить задержание. Это мы знаем. Почему же на всех этих видео, которые появляются в сети, мы видим, что военные ТЦК проводят задержание? Почему?

– Задержание нарушителей военного учета, граждан, не предоставляющих свои документы для проверки, должно производиться исключительно полицейскими. Это так. Должно проводиться административное задержание — это процедура, предусмотренная законом.

Выписывать повестки и вручать их имеют только ТЦК и СП. Но если говорить откровенно, то за повестками сейчас очень немногие приходят. Это малоэффективно и не приносит результата. Люди банально игнорируют эту свою обязанность прибыть за повесткой. В то же время право проверять документы могут и полицейские, и ТЦК и СП. Но после проверки документов существует два варианта сценария. Первый – с документами все в порядке и гражданин идет дальше по своим делам. Второй – производится административное задержание.

Да, проводить задержания должны исключительно полицейские. Почему происходит то, что мы видим?.. Не хочется критиковать другие силовые структуры… Ну, не от хорошей жизни ТЦК и СП этим занимаются. Это должна делать полиция. Причем она обязана проводить административное задержание без участия ТЦК и СП. Почему мы видим такие видео? Ну, очевидно, потому что приходится.

– Почему полиция тогда самоустраняется от этой работы? Не хочет получать негатив в свою сторону?

– То, что я сейчас скажу, это будут исключительно мои догадки. Что касается негатива… Негатив полиция и так получает. Недавно говорили (председатель Нацполиции Иван Выговский — Ред. ), что проведение мер мобилизации вредит имиджу полиции.

Но полиция не проводит мер по мобилизации. Полиция производит свою часть работы – административное задержание. Проблема как раз в том, что все меры по мобилизации фактически возложены на ТЦК. Именно от ТЦК требуют людей для пополнения войска. Именно поэтому ТЦК и участвуют в этих мероприятиях.

– А есть ли сценарии, когда группы оповещения могут работать без полицейских?

– Если такое и есть, то это исключение. К примеру, полицейский не вышел на дежурство. Оповещение планируется с полицией, (по крайней мере, в Полтавской области). В 2023 году это было без полиции: проверка документов, выписывались повестки, за повестками люди приходили. Но те времена давно прошли.

Без полиции ТЦК фактически не могут выполнять свои задачи. Задача же ТЦК не состоит в том, чтобы проверить военно-учетный документ и несмотря на результаты проститься. Задача состоит в том, чтобы если есть какие-то проблемы, то устранить их – провести административное задержание и доставить в ТЦК. Если ТЦК встретят такого человека на улице без полиции, у них нет полномочий его задерживать. То есть эффективности ноль.

Зачем ТЦК балаклавы

– Балаклавы на военных ТЦК во время оповещения, отсутствие опознавательных знаков. Это нарушение? И если да, то какое предусмотрено наказание?

– Правила ношения формы одежды у военнослужащих ТЦК и СП (как и военнослужащих других воинских частей), утвержденные приказом Минобороны №606. Там определены, какие шевроны и где именно должны носить военнослужащие разных подразделений, родов, сил.

Если говорить о ТЦК и СП, то четко определено, что на левом плече у нас знак государственного флага Украины и нарукавный знак подразделения, воинской части. На правом рукаве знак государственного флага и нарукавный знак рода войск. Поскольку ТЦК и СП находятся в составе Сухопутных войск, нарукавный знак мы носим общевойсковой: на зеленом фоне золотой трезубец. Это определено приказом Минобороны. Я точно знаю, что было, по меньшей мере, одно распоряжение начальника Полтавского областного ТЦК и СП в подчиненные подразделения с требованием соблюдать эти правила. Если военнослужащий не имеет этих шевронов на своей форме одежды, то, соответственно, это нарушение. За нарушение формы одежды накладывается дисциплинарное взыскание.

Если же говорить о балаклавах, то запрета носить балаклавы в 606 приказе не существует. Более того, там прописано, что ношение отдельных предметов формы одежды, в частности, балаклав, определяется командиром или начальником. Это общее правило для всех ВСУ. Насколько я знаю, приказа начальника Полтавского областного ТЦК и СП одевать балаклавы во время мер оповещения не существует. Также мне неизвестно о запрете это делать.

То есть начальники районных ТЦК могут определить право носить или не носить. Начальники отделов, отделений, командир роты для своего личного состава может отдать распоряжение носить балаклавы или запретить это делать.

Но нужно понимать, что ношение балаклав никак не влияет на цивилизованную проверку военно-учетных документов. Военнослужащий подходит, здоровается, представляется, показывает свои документы. Если нужно гражданину сверить фото с лицом – балаклава приспускается.

Гражданин показывает свои документы, сверяются военно-учетные данные. Если документы не в порядке или военно-учетные данные не совпадают, гражданин приглашается в ТЦК. Если он отказывается прибыть в ТЦК, производится административное задержание полицейским, входящим в группу оповещения. В постановлении написано именно "полицейским". Одним. Работает ли этот алгоритм? Ну как мы видим из видео, далеко не всегда. Может ли один полицейский провести административное задержание мужчины, не желающего, чтобы его задерживали? Наверное, нет.

На видео мы видим, как эти мужчины ругаются, дерутся, кричат, привлекают к себе внимание, кусаются даже. Предусмотрены ли такие действия постановлением или каким-либо другим правовым документом? Конечно, нет. Также ни в одном законе не предусмотрено, что на этот крик совпадает с десяток неравнодушных граждан, которые будут "спасать" военнообязанных от войск, от защиты своего государства.

Предусмотрено ли постановлением, что военнослужащего и полицейского будут снимать во время исполнения служебных обязанностей и выкладывать потом это в соцсети, в частности, на разные явно ухилянтские Telegram-каналы? А там в комментариях его будут обзывать, лгать, искать его контакты и выкладывать это в доступ: адреса проживания, номера телефонов, данные его родных, угрожать ему и его родным? Предусмотрено ли это каким-нибудь законодательным документом? Конечно нет. Этого не должно быть. Но ведь это есть.

- В таком случае, вообще готовят ли военных ТЦК для работы с людьми?

– Своего рода тренинги такие есть. Разработано несколько методических рекомендаций от командования, как вести себя в тех или иных ситуациях. Проводились тренинги совместно с полицией диалога.

Но я много сталкиваюсь с тем, что военнообязанный, у которого, как говорится, хорошо подвешенный язык, говорит "в одни ворота", а военнослужащий не может ему ничего ответить. Он может быть после контузии, или просто ну не говорит он так, как этот военнообязанный. Он пришел из воинской части: держал автомат, у него был окоп, четко определена задача, а здесь во время мер оповещения, казалось бы простой процедуры, он сталкивается с тем, что ему рассказывают что и как он должен делать. Причем рассказывают ложь. Но поскольку он не знает всего законодательства (что логично), он теряется в этой ситуации. И все – диалог завершен, а гражданин разворачивается и уходит. Поэтому здесь важен не столько тренинг в плане избежать конфликтных ситуаций, а было бы хорошо, чтобы все военнослужащие ТЦК умели выражать свои мысли. Не просто говорить "добрый день, проверка военно-учетных документов", а могли четко, быстро назвать, на основании чего они действуют и какими законодательными актами это предусмотрено. Чтобы их знания выходили за пределы их полномочий. У кого-то это есть, а у кого-то нет.

О мотивации, планах и "премиях за бусифицированных"

– Я много слышал критики от самих военных, мол, мотивация тех, кого им посылают ТЦК в воинские части, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Следовательно, мотивация военнообязанного является ли хоть каким-то фактором для ТЦК в процессе комплектации ВСУ?

– О мотивации трудно говорить уже, пожалуй, последние два года. Есть четко определенные критерии, согласно которым ТЦК и СП производят мобилизацию граждан. Первое – возраст от 25 до 60 лет. Второе – пригоден по состоянию здоровья. Третье – нет отсрочки, бронирования. Фактически это все. Законодательными актами, нормами, постановлениями не определено, что этот гражданин должен быть мотивирован.

Более того, мобилизация – это военная служба как раз не для мотивированных. Для мотивированных есть рекрутинг. Да, было бы хорошо, если бы люди были мотивированы, но это отнюдь не наша зона ответственности. У ТЦК и СП нет полномочий, средств, как-то мотивировать граждан. И, опять же, нет требования призывать по мобилизации только мотивированных.

Я был свидетелем, когда мобилизовывали мотивированных. Это был 2022 год, когда рекрутинга не было, а все мобилизованные были мотивированы. Приезжали военнообязанные за повестками, их спрашивали: " Хочешь ли ты служить?" "Нет не хочу". "Хорошо, иди домой". Но это прошло.

Главнокомандующий ВСУ озвучил цифру, что 90% пополнения войска дают ТЦК по мобилизации, а остальные 10% – это рекрутинг. Если мы сейчас будем искать только мотивированных, войско останется фактически без этих 90%. Готовы ли те, кто говорит, что войско должно быть мотивировано, что 90% пополнения просто исчезнет?

– Если ТЦК не выполняет план по мобилизации, за это предусмотрены какие-либо санкции? Есть же много народных мифов вокруг этого, начиная с того, что если не выполнят план, то сами поедут на передовую, и, заканчивая премиями для военных ТЦК за каждого мобилизованного. Что из этого правда, что нет?

– ТЦК и СП – это военное учреждение. У нас есть гражданские работники, но основная масса это все-таки военнослужащие. Начальник ТЦК – это офицер, его заместители – офицеры, начальники районных ТЦК, отделов – это все офицеры в звании "полковник" и ниже.

Соответственно, если офицер, полковник получает приказ (!) дать войску такое-то количество людей и не выполняет его, то нормально ли это? У него приказ. Он военнослужащий, офицер. У него звание, опыт военной службы (несколько десятков лет, наверное). И здесь он не выполняет приказ…

Условно говоря, все области приблизительно на одном уровне выполняют [план]. И если все выполняют, а кто-то из начальников откровенно не исполняет свои обязанности, конечно, на него будет налагаться взыскание. "Поедут в окопы"? Ну это нет. Начальник ТЦК – полковник, а полковник в окоп, как кто бы там хотел в комментариях, не поедет. Это уголовное дело должно быть с лишением воинского звания до солдата.

После нескольких взысканий за систематическое неисполнение приказов, если его вдруг снимут с должности, полковник поедет заместителем командира бригады, командиром батальона. Должностей в войске очень много, и далеко не все они боевые. Это не исключительно для ТЦК, какое-то условие. Везде в армии такая ситуация: если ты не справляешься с должностью, ты будешь исполнять обязанности на другой.

Так же неоднократно слышал такие сказочки, что если солдаты, проводящие мероприятия оповещения, не доставят определенное количество людей, то они поедут [на передовую]. Нет, такого нет. Как и нет премий за каждого доставленного. Денежное довольствие военнослужащего четко определено. Нет премии за доставку военнообязанного, это полная ложь.

– Когда я обращался к нардепам из оборонного комитета и спрашивал их, как улучшить мобилизацию, чтобы не было этих конфликтов, они мне отвечали, что нужно слушать военных. Давайте послушаем. Что можно сделать, чтобы улучшить мобилизацию и избавиться от конфликтов?

– Я не вижу вариантов, чтобы и войско людей получало и не было совсем конфликтных ситуаций. Если мы говорим о конфликтных ситуациях с участием ТЦК, в теории, если бы административное задержание проводила исключительно полиция, то конфликтных ситуаций с участием ТЦК не было бы. Были бы конфликтные ситуации с участием полиции. Легче ли от этого было бы гражданам? Есть определенные сомнения. Они бы сразу: "а, ну если полиция, конечно, тогда все хорошо". Если и ТЦК не будут задерживать и полиция, то опять же войско потеряет те же 90% пополнения.

Следует понимать и честно признать, что большинство граждан, которые сейчас мобилизуются, они мобилизуются именно после такого задержания. Менее эмоционального, более эмоционального… На самом деле, такие резонансные конфликты – это действительно единичные случаи. В общем количестве мобилизованных это можно считать даже статистической погрешностью. Но, конечно, престижа они не добавляют никому – ни ТЦК, ни полиции, ни государству, в интересах которого вообще проводится мобилизация.





