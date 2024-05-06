Каждому из нас не раз попадалось в соцсетях видео или посты, которые разозлили вас так сильно, что вам пришлось оставить под ними гневный комментарий. А потом вы еще делились этим с друзьями, чтобы они с вами разделили злость. Именно так действует rage bait.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Центра психологии и развития Kyiv dvoryk в Instagram .

Что такое рейдж бейт

Рейдж бейт - один из видов кликбейта: контента, который создается так, чтобы вы были почти вынуждены с ним взаимодействовать. Основная особенность рейджа бейта - в эмоции, которую он должен вызвать.

Вместо заинтересованности у людей возникает не омраченная злоба, сопровождающаяся реакцией "Да как так вообще можно?!" Если на какой-то контент у вас возникает подобная реакция, то высока вероятность, что это рейдж бейт.

Для чего используют этот прием

"Это способ продвижения контента. Люди злятся, оставляют комментарии, вступают в споры, алгоритмы соцсетей думаю, что контент нравится аудитории, так что нужно его продвигать аудитории еще активнее", - объясняют психологи.

Хороший пример - это рейдж бейт видео у Tik Tok, которые могут набирать миллионы просмотров в день.





Почему не стоит реагировать на рейдж бейт

"Это очевидная манипуляция, которой не стоит поддаваться. А еще - это вредно для вашего психического и физического здоровья", - говорят эксперты.

Исследование, проведенное национальной библиотекой в США по медицине, показало, что потребление большого количества такого контента напрямую связано с развитием депрессии, импульсивностью, социальной тревожностью, агрессивностью и гневом.

Длительное пребывание в состоянии злобы может спровоцировать давление и головные боли. Поэтому позаботьтесь о себе и не кормите интернет-манипуляторов своими эмоциями.