Галерея #ARTODESSA Літнього театру Міського саду представляє фотовиставку Анни Голубовської «РАЗОМ».

Відкриття у суботу, 28 лютого о 16.30.

Автор представляє серію чорно-білих фоторобіт, серед яких портрети, пейзажі, сюжетні замальовки. Твори наповнені ліризмом, теплом та проникливою філософією. У них є життєстверджуючий початок, ностальгічність і віра в красу і загадковість людського життя, що проявляється і в тінях, і в напівпогляді, і в одеському тумані, що м'яко згущується над бруківкою знайомих вулиць.

Біографія автора.

Анна Голубовська народилася в Одесі, Україна.

У 1986 році закінчила Одеське театрально-художнє училище за спеціальністю «ляльковий театр».

У 1992 році закінчила архітектурний факультет Одеської будівельної академії.



У 1993 році заснувала (і керувала до 2009 року) галерею «Ліберті», одну з перших приватних арт-галерей в Україні, була куратором багатьох виставок.

Працювала в дизайні та книжковой графіці, в 2000 році розпочала особисте дослідження фотографії. Поступово фотографія стала її основною діяльністю.

У 2008 році була офіційним фотографом Rencontres

Musicales Internationales de Graves у Франції. Викладала онлайн-курси з історії мистецтва та фотографії, а також опублікувала кілька есе про фотографію в Європі, в Одесі XIX століття та в пострадянських країнах.

З 2017 по 2022 рік вела блог «365 фотографій», який має тисячі підписників. Нещодавно в авторському колективi працювала над відкриттям архіву Вікентія Кугеля, фотографа, який працював в Одесі на початку 20 століття.

Про свої дослідження Анна писала: «Фотографія — це мова, яка повністю виражає мої почуття та думки, на відміну від словесних виразів. Якщо ви не знаєте іноземної мови, рано чи пізно слова закінчуються.

Фотографія ж, навпаки, не знає кордонів. Але є й зворотний бік. Як шкода вивчати мову, а потім виявити,

що вам нічого сказати, і що ваші думки банальні.

Досліджуючи свій світ за допомогою візуальної мови, потрібно мати сміливість бути щирим. І мати що сказати світові».

Працює переважно в аналоговому режимі, роблячи чорно-білі фотографії. З 24 лютого 2022 року вирішила не виїжджати з Одеси, де продовжує фотографувати. У 2022 році разом із письменником Еуженіо Альберті Шатцем започаткувала проект Qui Odessa, серію листування з текстами та фотографічними зображеннями, що розповідають про реакцію міста на російське вторгнення, опублікованих на doppiozero.com

З 2022 року співпрацює з галереєю Paola Colombari в Мілані, з якою регулярно бере участь у міжнародній виставці Mia Photo Fair BNP Paribas у Мілані.

ПЕРСОНАЛЬНІ ВИСТАВКИ:

2013 «Преломлення», Художній музей, Одеса.

2014 «Преломлення», Галерея Art14, Київ.

2022 «Близьке», Музей західного та східного мистецтва, Одеса.

2022 «Qui Odessa – Хроніки з міста, що затримує дихання», Fondazione Stelline, Мілан.

2025 «Точки тяжiння», Музей західного та східного мистецтва, Одеса.