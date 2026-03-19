Евросоюз предложил Украине финансовую и техническую поддержку для восстановления поставок нефти в Венгрию и Словакию через "Дружбу", и Киев согласился.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на совместное заявление президентки Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы Евросовета Антониу Кошты

Детали: Кошта и фон дер Ляйен отметили, что после очередных российских ударов 27 января по нефтепроводу "Дружба", которые привели к прекращению поставок нефти в Венгрию и Словакию, ЕС начал интенсивные переговоры с государствами-членами и Украиной на всех уровнях с целью восстановления поставок нефти в Венгрию и Словакию.

"ЕС предложил Украине техническую поддержку и финансирование. Украинская сторона положительно восприняла и приняла это предложение. Европейские эксперты готовы приступить к работе немедленно", – говорится в заявлении.

Руководители Еврокомиссии и Евросовета подчеркнули, что их приоритетом является обеспечение энергетической безопасности для всех европейских граждан.

"В этом контексте мы продолжим сотрудничество с заинтересованными сторонами по альтернативным маршрутам транзита нероссийской нефти в страны Центральной и Восточной Европы", – подчеркнули фон дер Ляйен и Кошта.

Напомним:

Как сообщала "Европейская правда", Венгрия и Словакия инициировали обсуждение нефтепровода "Дружба" на Совете ЕС 16 марта.

На полях Совета ЕС по иностранным делам глава венгерского МИД Петер Сийярто объявил, что Венгрия продолжит блокирование, пока Украина не восстановит транзит по нефтепроводу "Дружба".

Президент Украины Владимир Зеленский выразил убеждение, что восстановление нефтепровода "Дружба" будет равнозначно снятию санкций с России.

