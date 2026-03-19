Евросоюз предложил Украине финансовую и техническую поддержку для восстановления поставок нефти в Венгрию и Словакию через "Дружбу", и Киев согласился.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на совместное заявление президентки Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы Евросовета Антониу Кошты
Детали: Кошта и фон дер Ляйен отметили, что после очередных российских ударов 27 января по нефтепроводу "Дружба", которые привели к прекращению поставок нефти в Венгрию и Словакию, ЕС начал интенсивные переговоры с государствами-членами и Украиной на всех уровнях с целью восстановления поставок нефти в Венгрию и Словакию.
"ЕС предложил Украине техническую поддержку и финансирование. Украинская сторона положительно восприняла и приняла это предложение. Европейские эксперты готовы приступить к работе немедленно", – говорится в заявлении.
Руководители Еврокомиссии и Евросовета подчеркнули, что их приоритетом является обеспечение энергетической безопасности для всех европейских граждан.
"В этом контексте мы продолжим сотрудничество с заинтересованными сторонами по альтернативным маршрутам транзита нероссийской нефти в страны Центральной и Восточной Европы", – подчеркнули фон дер Ляйен и Кошта.
Напомним:
- Как сообщала "Европейская правда", Венгрия и Словакия инициировали обсуждение нефтепровода "Дружба" на Совете ЕС 16 марта.
- На полях Совета ЕС по иностранным делам глава венгерского МИД Петер Сийярто объявил, что Венгрия продолжит блокирование, пока Украина не восстановит транзит по нефтепроводу "Дружба".
- Президент Украины Владимир Зеленский выразил убеждение, что восстановление нефтепровода "Дружба" будет равнозначно снятию санкций с России.