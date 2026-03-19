Сьогодні, 10:00

Україна погодилася на технічну та фінансову допомогу ЄС для відновлення роботи "Дружби"

У нас появился канал в Telegram, в котором мы будем делиться с Вами новостями


Евросоюз предложил Украине финансовую и техническую поддержку для восстановления поставок нефти в Венгрию и Словакию через "Дружбу", и Киев согласился.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на совместное заявление президентки Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы Евросовета Антониу Кошты

Детали: Кошта и фон дер Ляйен отметили, что после очередных российских ударов 27 января по нефтепроводу "Дружба", которые привели к прекращению поставок нефти в Венгрию и Словакию, ЕС начал интенсивные переговоры с государствами-членами и Украиной на всех уровнях с целью восстановления поставок нефти в Венгрию и Словакию.

"ЕС предложил Украине техническую поддержку и финансирование. Украинская сторона положительно восприняла и приняла это предложение. Европейские эксперты готовы приступить к работе немедленно", – говорится в заявлении.

Руководители Еврокомиссии и Евросовета подчеркнули, что их приоритетом является обеспечение энергетической безопасности для всех европейских граждан.

"В этом контексте мы продолжим сотрудничество с заинтересованными сторонами по альтернативным маршрутам транзита нероссийской нефти в страны Центральной и Восточной Европы", – подчеркнули фон дер Ляйен и Кошта.

