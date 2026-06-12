В Украине стало обычной практикой, когда обвиняемый признает вину, перечисляет средства на защиту, а суд учитывает это для смягчения наказания, причем чаще всего донат встречается в делах о незаконной переправке мужчин через границу.

Об этом говорится в публикации ЕП.

Редакция собрала и проверила более 720 судебных решений и пресс-релизов, в рамках которых насчитала не менее 1,9 млрд грн пожертвований на армию и военные фонды.

Чаще всего пожертвования на ВСУ встречаются в делах о незаконной переправке мужчин через границу. Таких приговоров насчитали 335 – больше, чем по любой другой статье Уголовного кодекса в выборке ЕП.

Средний взнос организатора переправки составляет 123 тыс. грн, а самый крупный достиг 1,5 млн грн. Количество дел с упоминанием пожертвований в приговорах выросло с 36 в 2022 году до почти сотни в 2026-м.

Среди осужденных без пожертвования за решетку отправился почти каждый шестой – 17%. Среди тех, кто перечислил средства на армию, реальный срок получили лишь 7%.





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