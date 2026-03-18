 
Информация к новости
0
Учора, 20:00

МВФ попередив про ризик зриву програми на $8,1 млрд для України через затримку реформ Верховною Радою – Bloomberg

Категория: Новини / Економіка та фінанси

У нас появился канал в Telegram, в котором мы будем делиться с Вами новостями


Міжнародний валютний фонд занепокоєний ситуацією у Верховній Раді, де фактичний законодавчий застій ускладнює своєчасне ухвалення ключових реформ і ставить під загрозу виконання програми розширеного фінансування. Про це пише Bloomberg 17 березня.

Деталі 

  • До кінця березня парламент має ухвалити низку важливих змін: запровадити ПДВ для ФОП на спрощеній системі, скасувати безмитний поріг для міжнародних посилок і врегулювати оподаткування доходів із цифрових платформ.
  • Водночас нинішня ситуація така, що часто бракує голосів навіть для базових рішень – зокрема ратифікації міжнародних угод, не кажучи вже про політично чутливі податкові ініціативи. 
  • «Можу сказати, що я стурбована», – зазначила представниця МВФ в Україні Прісцилла Тоффано.
  • Місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм планує розпочати зустрічі з українськими парламентарями 18 березня, повідомляє одне з джерел агентства.
  • Додатковим фактором ризику є затримка фінансової допомоги ЄС обсягом €90 млрд, яку наразі блокують Угорщина та Словаччина, попри запевнення Єврокомісії, що Україна зрештою отримає ці кошти.
  • У разі негативного сценарію, якщо фінансування не надійде, Національний банк може вдатися до прямого кредитування Міністерства фінансів для покриття дефіциту бюджету – як це вже відбувалося у перший рік повномасштабної війни.

Контекст 

Від початку повномасштабної війни Україна отримала $14,9 млрд фінансової допомоги до держбюджету від Міжнародного валютного фонду.

27 лютого рада директорів МВФ затвердила для України нову чотирирічну програму обсягом $8,1 млрд. Оновлений меморандум, на відміну від попередніх, не передбачає зобов’язань щодо антикорупційних реформ чи перезавантаження держорганів – акцент зміщено на фіскальну політику.

До кінця березня – ухвалити пакет податкових змін на 2026–2027 роки та призначити постійного керівника Державної митної служби. Це три найближчі структурні маяки з 12, передбачених новою програмою розширеного фінансування EFF.

10 березня Верховна Рада провалила у першому читанні законопроєкт №14025 щодо автоматичного обміну даними про доходи з цифрових платформ, а також не підтримала його доопрацювання чи повторний розгляд.

 


Джерело




Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 