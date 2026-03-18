МВФ попередив про ризик зриву програми на $8,1 млрд для України через затримку реформ Верховною Радою – Bloomberg

Міжнародний валютний фонд занепокоєний ситуацією у Верховній Раді, де фактичний законодавчий застій ускладнює своєчасне ухвалення ключових реформ і ставить під загрозу виконання програми розширеного фінансування. Про це пише Bloomberg 17 березня.

Деталі

До кінця березня парламент має ухвалити низку важливих змін: запровадити ПДВ для ФОП на спрощеній системі, скасувати безмитний поріг для міжнародних посилок і врегулювати оподаткування доходів із цифрових платформ.

Водночас нинішня ситуація така, що часто бракує голосів навіть для базових рішень – зокрема ратифікації міжнародних угод, не кажучи вже про політично чутливі податкові ініціативи.

«Можу сказати, що я стурбована», – зазначила представниця МВФ в Україні Прісцилла Тоффано.

Місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм планує розпочати зустрічі з українськими парламентарями 18 березня, повідомляє одне з джерел агентства.

Додатковим фактором ризику є затримка фінансової допомоги ЄС обсягом €90 млрд, яку наразі блокують Угорщина та Словаччина, попри запевнення Єврокомісії, що Україна зрештою отримає ці кошти.

У разі негативного сценарію, якщо фінансування не надійде, Національний банк може вдатися до прямого кредитування Міністерства фінансів для покриття дефіциту бюджету – як це вже відбувалося у перший рік повномасштабної війни.

Контекст

Від початку повномасштабної війни Україна отримала $14,9 млрд фінансової допомоги до держбюджету від Міжнародного валютного фонду.

27 лютого рада директорів МВФ затвердила для України нову чотирирічну програму обсягом $8,1 млрд. Оновлений меморандум, на відміну від попередніх, не передбачає зобов’язань щодо антикорупційних реформ чи перезавантаження держорганів – акцент зміщено на фіскальну політику.

До кінця березня – ухвалити пакет податкових змін на 2026–2027 роки та призначити постійного керівника Державної митної служби. Це три найближчі структурні маяки з 12, передбачених новою програмою розширеного фінансування EFF.

10 березня Верховна Рада провалила у першому читанні законопроєкт №14025 щодо автоматичного обміну даними про доходи з цифрових платформ, а також не підтримала його доопрацювання чи повторний розгляд.





