Наиболее вероятным результатом, по которому может закончиться российско-украинская война, аналитики считают т.н. "финский сценарий". То есть Украина способна сохранить свой суверенитет, но взамен потеряет часть территорий.

Исход российско-украинской войны, которая длится более четырех лет, вероятно, будет решен во время переговоров. Так считают аналитики крупнейшего банка США JPMorgan Chase.

В докладе "Ukraine Endgame: The Path to an Imperfect Peace" отмечается, что линия фронта не движется уже более двух лет и ситуация на поле боя зашла в тупик.

Ради компромисса, считают в JPMorgan, Украина может согласиться на ограничение численности и возможностей своей армии и нейтралитет. Москва, в свою очередь, представит результат сделки как победу.

"Финский сценарий"

Потенциальное развитие событий в банке сравнили с опытом Финляндии, когда после войны с СССР страна потеряла около 10% территории, но сохранила демократическую систему, рыночную экономику и ориентацию на Запад. В то же время аналитики отмечают, что оценка вероятных сценариев изменилась по сравнению с предыдущим годом. До этого основным был т.н. "грузинский сценарий", когда специалисты прежде всего рассматривали возвращение Киева в орбиту Москвы.

Согласно обновленным прогнозам, вероятность "финского сценария" составляет около 50%, а "грузинского" — 30%. Кроме того, аналитики также не исключают "израильского" сценария, вероятность которого составляет 10%, а возможности сценариев "Беларусь" и "Южная Корея" составляют по 5%.

Напомним, государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что переговоры между Россией и Украиной "потеряли импульс", поскольку обе стороны чувствуют уверенность и оптимизм. По его убеждению, только Вашингтон сможет справиться с переговорами и готов снова выступить посредником.

