Центр противодействия дезинформации предупреждает о новой мошеннической схеме, в рамках которой злоумышленники подделывают счета за электроэнергию от имени Министерства энергетики.

Об этом сообщается на сайте ЦПД.

В рамках этой схемы жертвы получают на электронную почту и в мессенджеры поддельные счета на оплату электроэнергии, якобы отправленные от имени Министерства энергетики.

Министерство энергетики подчеркивает, что ведомство никогда не рассылало и не рассылает никаких платежных ведомостей потребителям.

Функции поставки электроэнергии и выставления счетов возложены исключительно на конкретные энергокомпании, с которыми у каждого потребителя заключены официальные индивидуальные договоры.

"Министерство не имеет никакого отношения к сбору коммунальных платежей", – пишет ЦПД.

Напомним:

Ранее сообщалось о мошеннической схеме с сообщениями якобы от имени Ощадбанка и энергетических компаний о "компенсациях за перебои с электроснабжением".