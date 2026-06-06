Центр противодействия дезинформации предупреждает о новой мошеннической схеме, в рамках которой злоумышленники подделывают счета за электроэнергию от имени Министерства энергетики.
Об этом сообщается на сайте ЦПД.
В рамках этой схемы жертвы получают на электронную почту и в мессенджеры поддельные счета на оплату электроэнергии, якобы отправленные от имени Министерства энергетики.
Министерство энергетики подчеркивает, что ведомство никогда не рассылало и не рассылает никаких платежных ведомостей потребителям.
Функции поставки электроэнергии и выставления счетов возложены исключительно на конкретные энергокомпании, с которыми у каждого потребителя заключены официальные индивидуальные договоры.
"Министерство не имеет никакого отношения к сбору коммунальных платежей", – пишет ЦПД.
Напомним:
Ранее сообщалось о мошеннической схеме с сообщениями якобы от имени Ощадбанка и энергетических компаний о "компенсациях за перебои с электроснабжением".