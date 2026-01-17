Сообщения якобы от имени "Ощадбанка" и энергетических компаний о "компенсации за перебои с электроснабжением" – это мошенническая схема.

Об этом проинформировал председатель правления банка Сергей Наумов.

Он подчеркнул, что"Ощадбанк" не присылает сообщений со ссылками на сторонние сайты, не оформляет компенсации через мессенджеры, не просит вводить данные карт или банкинга по таким ссылкам.

"Пожалуйста, не переходите по подозрительным ссылкам, не передавайте персональные и финансовые данные, проверяйте информацию только через официальные каналы банка", – отметил Наумов.

Министерство энергетики предупредило о массовой фишинговой рассылке электронных писем, которые поступают якобы от имени ведомства.





