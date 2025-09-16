 
Киберполиция Одесской области предупреждает жителей региона об опасности фишинга – одного из наиболее распространённых видов интернет-мошенничества.

Фишинг, поясняют в полицейские заключается в похищении персональных данных пользователей через поддельные вебресурсы. Потерпевшие, не подозревая обмана, самостоятельно вводят личную информацию, считая, что обращаются к официальным структурам.

Злоумышленники часто маскируются под представителей госорганов, благотворительных фондов или социальных служб. Они рассылают электронные письма и сообщения в мессенджерах с информацией о якобы предоставляемой помощи. В таких сообщениях содержатся ссылки на фальшивые сайты, где от пользователей требуют указать ФИО, телефон, электронную почту и реквизиты банковских карт. Получив эти данные, мошенники получают доступ к финансовым средствам жертв.

В киберполиции подчеркивают:

  1. Получайте информацию только из официальных источников.
  2. Никогда не переходите по сомнительным ссылкам.
  3. Не сообщайте конфиденциальную информацию посторонним лицам – данные карт, логины и пароли к онлайн-банкингу и т.д.
  4. Если заподозрили мошенничество – сообщите правоохранителям.
  5. При разглашении персональной информации необходимо срочно связаться с банком и заблокировать карты.



