Киберполиция Одесской области предупреждает жителей региона об опасности фишинга – одного из наиболее распространённых видов интернет-мошенничества.

Фишинг, поясняют в полицейские заключается в похищении персональных данных пользователей через поддельные вебресурсы. Потерпевшие, не подозревая обмана, самостоятельно вводят личную информацию, считая, что обращаются к официальным структурам.

Злоумышленники часто маскируются под представителей госорганов, благотворительных фондов или социальных служб. Они рассылают электронные письма и сообщения в мессенджерах с информацией о якобы предоставляемой помощи. В таких сообщениях содержатся ссылки на фальшивые сайты, где от пользователей требуют указать ФИО, телефон, электронную почту и реквизиты банковских карт. Получив эти данные, мошенники получают доступ к финансовым средствам жертв.

В киберполиции подчеркивают:

Получайте информацию только из официальных источников. Никогда не переходите по сомнительным ссылкам. Не сообщайте конфиденциальную информацию посторонним лицам – данные карт, логины и пароли к онлайн-банкингу и т.д. Если заподозрили мошенничество – сообщите правоохранителям. При разглашении персональной информации необходимо срочно связаться с банком и заблокировать карты.









Источник