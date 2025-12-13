Министерство юстиции Украины 9 декабря заключило соглашение с юридической фирмой Clifford Chance S.L.P. (Испания) о юридических услугах стоимостью 40 тыс. евро, или 1,97 млн грн. Речь идет о возвращении скифского золота из Испании.

Об этом пишут "Наші гроші" со ссылкой на "Прозорро", передает "Экономическая правда".

В этом году юристы должны предоставить юридические услуги по делу о возвращении культурных ценностей эпохи скифов из Королевства Испания.

В обосновании сказано, что Минкульт в 2024 году попросил принять претензионно-исковые меры по возвращению Украине 11 объектов материальной культуры.

Он сообщил, что БЭБ ведет уголовное производство по статьям о покушении на уголовное правонарушение, присвоении имущества путем злоупотребления служебным положением, контрабанде культурных ценностей, подделке документов и легализации преступно полученного имущества.

Его еще в июле 2014 года начало ГУ Нацполиции в АР Крым и г. Севастополе. Предметом досудебного расследования являются 11 объектов материальной культуры, имеющих художественное, историческое и научное значение и отнесены к так называемому скифскому золоту.

Это материальные ценности исторического периода существования Малой Скифии, которая находилась в пределах современной территории Украины в соответствии с международно признанными границами. Они находились в Украине и были незаконно перемещены за границу с сокрытием от таможенного контроля для дальнейшей легализации и реализации в ЕС.

Шевченковский райсуд города Киева в 2023 году арестовал эти золотые предметы, по которым определено место хранения. Поэтому есть основания для обращения с гражданским иском в рамках уголовного производства о признании права собственности Украины на эти культурные ценности, а также обязательства их вернуть Украине.

В Мадридском суде первой инстанции существует уголовное производство, в рамках которого граждане Украины Василий Аксанюк и Иван Тарнавский обвиняются в незаконном присвоении и отмывании средств.

В нем рассматривается вопрос права собственности на объекты, которые вероятно являются незаконно вывезенными украинскими культурными ценностями (скифским золотом). Существует риск, что суд может рассмотреть дело по существу и принять решение без учета позиций Украины. Поэтому нужен юридический советник.

Почасовые ставки партнера и юриста составляют 550 евро.

Clifford Chance S.L.P. – это испанский офис одной из крупнейших международных юридических компаний в мире Clifford Chance LLP, которая имеет штаб- квартиру в Лондоне, Великобритания.