Президент США Дональд Трамп пригрозил Делси Родригес, что ее ждет худшая участь, чем захваченного президента Николаса Мадуро. 5 января временный лидер Венесуэлы ответила, что готова к диалогу.

Родригес заявила, что пригласила правительство США к работе над "программой сотрудничества". По ее словам, эта программа будет направлена на "совместное развитие в рамках международного права с целью укрепления длительного сосуществования сообществ". Об этом 5 января сообщили в CNN.

Политик заверила, что в приоритете Венесуэлы — переход к "сбалансированным и уважительным международным отношениям" с США.

"Президент Дональд Трамп: наши народы и наш регион заслуживают мира и диалога, а не войны. Это всегда было посланием президента Николаса Мадуро, и сейчас это послание всей Венесуэлы", — отметила она.

В то же время Родригес подчеркнула, что ее страна "имеет право на мир, развитие, суверенитет и будущее". В СМИ обратили внимание на то, что тон временного президента заметно изменился, ведь ранее она осуждала "жестокое применение силы" американцами для захвата Мадуро.

Родригес готова к диалогу с США: что предшествовало

"Если она не сделает то, что нужно, она заплатит очень высокую цену, вероятно, более высокую, чем Мадуро", — ранее, 4 января, заявил Трамп в интервью The Atlantic.

Тогда в издании также обратили внимание на смене тона, ведь накануне республиканец публично хвалил Родригес. Он отмечал, что политик приватно заверила в готовности к сотрудничеству с США, которые временно будут "руководить" страной.

"Она, по сути, готова делать то, что мы считаем необходимым, чтобы снова сделать Венесуэлу великой", — заявлял Трамп.

Через несколько минут временный лидер Венесуэлы отвергла предложение о диалоге, заявив, что национальная оборона готова продолжать политику Мадуро.

"Мы никогда больше не будем колонией", — подчеркнула Родригес.

Трамп выразил готовность отдать приказ о второй волне военных действий в Венесуэле, если это будет необходимо.

Напомним, 4 января стало известно, что Конституционная палата Верховного суда Венесуэлы приняла решение о назначении вице-президента Делси Родригес и.о. главы государства на время отсутствия Николаса Мадуро. 56-летняя политик имеет юридическое образование и стала одной из ключевых фигур во власти страны за последнее десятилетие. Она выступила в телеэфире с заявлением, что Венесуэла имеет только одного законного лидера, и это — задержанный США Мадуро.

В New York Post информировали, что в результате военной операции США в Венесуэле погибли по меньшей мере 40 человек. Появились спутниковые снимки, которые показывают, как выглядели атакованные объекты "до" и "после".

