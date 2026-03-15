Суд в Австрии окончательно закрыл дело Фирташа: его не экстрадируют

Высший земельный суд Вены отказался принимать апелляцию на решение об отказе в экстрадиции олигарха Фирташа в США, окончательно закрыв 12-летнее судебное дело из-за пропуска срока.

Об этом сообщает Kurier.

Венская прокуратура в ноябре 2024 года опоздала с подачей апелляции на решение суда.

Производство не смогли восстановить из-за пропущенного срока. Прокуратура подала в суд ходатайство о восстановлении пропущенного срока, однако тот отказал ей.

Согласно австрийскому законодательству, решение об отказе от продления срока невозможно обжаловать: скорее всего, это станет последним решением по делу Фирташа.

Напомним:

Дмитрия Фирташа задержали в Австрии в марте 2014 года по запросу американских следователей, но выпустили под залог в 125 миллионов евро. С тех пор он оспаривал свою экстрадицию в США. Олигарху грозило до 50 лет тюрьмы и конфискация всех активов.

Он стал известным после появления скандальной компании "Росукрэнерго" - газового посредника между Россией и Украиной. Популярность Фирташу принесли также его споры с экс-премьером Юлией Тимошенко.

Прокуроры пытались привлечь Фирташа к суду в США по обвинениям в том, что он возглавлял сговор с целью выплаты 18,5 млн долл. индийским чиновникам для содействия реализации титанового проекта стоимостью 500 млн долл.

В июне 2023 года австрийский суд вынес решение в пользу Фирташа по делу о требовании экстрадировать его в США.

Тогда причиной отказа в экстрадации олигарха стал его дипломатический статус в Беларуси - официально он занимал должность "советника постоянного представительства Республики Беларусь при международных организациях в Вене".

Также Украина ввела санкции против Фирташа в 2021 году за поставки титана российским производителям оружия. Великобритания также ввела санкции против него в 2024 году.

