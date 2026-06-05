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Всеукраїнський суддівський семінар К-1: крок до єдиних стандартів та професійного розвитку

Категория: Новини / Спорт

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6 червня 2026 року відбудеться Всеукраїнський суддівський семінар Федерації К-1 України та World Professional League K-1. Захід об’єднає суддів, тренерів і представників спортивних клубів з усіх регіонів країни для обговорення актуальних питань суддівства та вдосконалення професійних навичок.

Суддівство в К-1 – це не лише виставлення оцінок під час поєдинків. Це відповідальність за справедливість результату, дотримання правил, довіра спортсменів і високий авторитет спортивної спільноти. Саме тому постійне навчання, обмін досвідом та робота за єдиними стандартами є невід’ємною складовою розвитку цього виду спорту.

Учасники семінару матимуть можливість ознайомитися з актуальними змінами в правилах, обговорити складні суддівські ситуації та отримати практичні рекомендації від провідних фахівців галузі.

📅 Дата проведення: 6 червня 2026 року
💻 Формат: онлайн (Zoom)
🎟 Участь: безкоштовна

Посилання буде доступне у групі Судді

Організатори запрошують усіх зацікавлених долучитися до професійного діалогу та спільної роботи над розвитком українського К-1.

Разом формуємо майбутнє українського К-1! 🥊




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