В Одесі відбувся Базовий суддівський семінар Міжнародної школи суддів AWFL JUDGE SHOOL

Напередодні Всеукраїнського турніру з контактного карате «Кубок Співдружності», на який заявилось 730 спортсменів зі всіх куточків України пройшов Базовий суддівський семінар Міжнародної школи суддів AWFL JUDGE SHOOL @awfl_league та Всесвітньої федерації Сіммей-до карате WSF під керівництвом судді міжнародної категорії, Головного судді Одеської обласної федерації К-1 @odessa_k1.federation_, Одеської обласної федерації кікбоксингу WTKA @kickboxing_odesa Володимира Шевченко @2s.h.a.r.p та Президента Всесвітньої федерації Сіммей-до карате, Всеукраїнського альянсу кіокушинкай карате, Національного представника IFKK, 4-й Дан Олександра Рожанського @alexandr_rozhanskiy!

В семінарі прийняли участь 55 досвідчених та починаючих суддів, Олег Цеханевич, Дарья Пєрєва @black.pitbull_999, Єгор Аврамов @avramov.egr, Вадим Нікітюк @nika.coach_sport, спортсмени та тренери з клубів @odessa_k1.federation_, @kickboxing_odesa та @karate.odesa, @staff_muaythai_club @boxing_academyodessa, СК «Піранья» та інші, серед яких і наші топові бійці @alexandr_poskochin, @____vt_voinov____, @ezhuranskii !

В Базовий суддівський курс увійшла первинна навчальна програма суддів з К-1, кікбоксингу, фулл-контакт та кіокушинкай карате, а також тренінг з надання першої медичної допомоги та правила поведінки під час нокдаунів та нокаутів від досвідчених медиків Міжнародного Комітету Червоного Хреста (МКЧХ)! Учасники семінару отримали відповідні сертифікати, а також можливість вже завтра реалізувати отримані знання на Всеукраїнському турнірі «Кубок Співдружності»!

Наступний семінар для суддів першої, національної та міжнародної категорій пройде вже в липні місяці і буде включати в себе різні види бойових єдиноборств! Це дуже важливий крок у розвитку спорту в нашій країні та продовження добрих традицій саме Одеської школи суддівства!Далі буде!✊