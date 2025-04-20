Одеський спортсмен федерації К-1 став чемпіоном турніру «Сталева битва»

Спортсмен Одеської обласної федерації К-1, чемпіон турніру «Сталева битва» від промоушену ODESA FIGHTING CHAMPION SHIP, курсант Військової академії м. Одеса, Силенко Євгеній прийняв виклик, та на короткому повідомлені, прийняв участь у Чемпіонаті України з Армійського рукопашного бою, який проходив з 3 по 6 квітня в м. Київ. Здобув яскраві перемоги та забрав пояс кращого бійця турніру!

На турнірі він не просто перемагав — він вражав! відео

Яскраві бої, впевнені перемоги, пояс кращого бійця — заслужений тріумф справжнього лідера!

За підготовкою до бою стоїть не менш сильна команда:

– Підполковник Віктор Стасюк — головний тренер та старший викладач кафедри ФВСФПіС

– Генерал-майор Андрій Ковальчук — начальник Військової академії, який підтримав участь

– Підполковник Андрій Нікітін — віце-президент федерації К-1 та заступник начальника кафедри

– Валентин Федоров — президент федерації та виконавчий директор AWFL

За результатами турніру боєць був нагороджений від імені Федерації наборами спортивного харчування, подарунками та спортивним інвентарем для тренування!

Але Євгеній не зупиняється на досягнутому. Уже 11–13 квітня він вийде на ринг турніру WTKA & К-1 “Кубок Нескорених”



