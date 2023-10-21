За результатом турніру «Незламні захисники» організатори звітували щодо допомоги ЗСУ 

16 жовтня президент Федерації боксу Одеської області , голова ГО «Вільні та вірні», командир бойового підрозділу ЗСУ Віталій Герсак разом з командувачем ОК «Південь» Андрієм Ковальчуком, вирушили на східний напрямок фронту.

За ініціативою Віталія Анатолійовича, для фронту були придбані: дванадцять автомобілів баггі, десять пікапів, авто швидкої медичної допомоги, п’ятдесят пічок, п’ятдесят генераторів, п’ятдесят тон овочів, двадцять тон продуктів харчування, зимовий одяг та сто шістдесят дронів.

Командувач ОК «Південь» Генерал-майор Андрій Ковальчук, подякував за вагомий внесок у підтримку Збройних Сил України!!!

Нагадаємо, 16 вересня 2023р, ГО «Вільні та Вірні» за участю промоушену ODESA FIGHTING CHAMPIONSHIP (законники - Олександр Гордієнко та Валентин Федоров), Федерації змішаних єдиноборств ММА Одеської області, Одеської обласної федерації К-1, провели міжнародний турнір з ММА «Незламні Захисники», де були розіграні лоти та зібрані понад мільйон гривень на потреби ЗСУ.

Крім того ГО «Вірні та вірні» залучили додаткові кошти та загалом організували допомоги нашим воїнам - захисникам на передовій, яка безумовно наближатиме Вам до перемоги!

Разом до перемоги