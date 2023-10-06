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Обрано нового президента Федерації боксу Одеської області

Категорія: Новини / Спорт / Перша шпальта

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Відбулась звітно-виборча конференція Федерації боксу Одеської області, під час якої було обрано нового президента цього осередку ФБУ - Віталія Герсака.

Це рішення було прийнято одноголосно членами Федерації. Також, на засіданні було обрано членів Виконавчого комітету. Його головою став віце-президент ФБУ Олександр Гордієнко, членами Виконкому обрали: Олександра Прищепу, Азера Мустафаєва, Олександра Сиротенка та Олексія Морозова. Генеральним секретарем обрали  Володимира Осипчука. Захід підтримав представник від Федерації боксу України - голова Комісії спортсменів-атлетів та ветеранів ФБУ Геннадій Ніколайчук.

Від імені Президента Федерації боксу України - Кирила Шевченка та від себе особисто Геннадій Ніколайчук привітав новообраного президента ФБОО - Віталія Герсака та Виконавчий комітет. Впевнені, що із оновленим складом керівництва ФБОО нас чекає цікава та успішна робота в напрямку розвитку українського боксу!

 

Федерація Боксу Одеської області

Олександр Гордієнко

Gennadii Nikolaichuk

Олександр Прищепа




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