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Відбувся чемпіонат Одеської області з кікбоксингу WTKA, пам'яті Сергія П'ятецького

Категорія: Новини / Спорт

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З 23 по 25 лютого, у спорткомплексі "Крижинка", пройшов чемпіонат одеської області з кікбоксингу WTKA, пам'яті першого президента федерації тренера Сергія П'ятецького. Загальна кількість учасників 127 осіб, які представили 17 клубів із Одеси та області. На церемонії відкриття були присутні почесні гості: 
КОЛЬЧАК ВАЛЕНТИНА АНДРІЇВНА Зам начальника Департамента фізичної культури, спорту і туризму одеської обласної державної адміністрації
Сергій Кущинський - Громадський діяч, підприємець, меценат, благодійник.
віце-президент ФБУ та перший віце-президент Федерації боксу в Одеській області Олександр Гордієнко, президент федерації ММА в одеській області, майстер спорту начальник управління фізичної культури та спорту Одеської міської ради Руслан Пуздрач
голова ФСТ Спартак в Одеській області Анатолій Бєлєв
Керiвник мультиплекса фiтнес СтадIум Олександр Сiротюк
Таміла Афанасьєва, депутат одеської обласної ради, голова Одеська обласна рада миру, благодійник, меценат
Заслужений тренер України, майстер спорту, Володимир Каліщук
Федоров Валентин, президент федерації кікбоксингу К-1, проректор ОНУЮА, віце-президент федерації боксу одеської області
Федорова Тетяна, керівник СК "Академія боксу", віце-президент федерації кікбоксинг К-1
Степанюк Євген виробник спортивного обладнання для єдиноборств «Лев», спортивний функціонер
Шевченко Володимир, головний суддя, суддя міжнародної категорії, президент федерації кікбоксингу WTKA, м. Одеси, віце-президент федерації кікбоксингу К-1, Майстер спорту міжнародного класу
П'ятецький Сергій, голова оргкомітету чемпіонату, президент федерації кікбоксингу WTKA, Одеської області, суддя національної категорії, майстер спорту
чемпіонат пройшов на найвищому рівні. Було відібрано команду для участі у чемпіонаті України, який пройде у квітні у місті Дніпро.

 

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