Відбувся чемпіонат Одеської області з кікбоксингу WTKA, пам'яті Сергія П'ятецького

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З 23 по 25 лютого, у спорткомплексі "Крижинка", пройшов чемпіонат одеської області з кікбоксингу WTKA, пам'яті першого президента федерації тренера Сергія П'ятецького. Загальна кількість учасників 127 осіб, які представили 17 клубів із Одеси та області. На церемонії відкриття були присутні почесні гості:
КОЛЬЧАК ВАЛЕНТИНА АНДРІЇВНА Зам начальника Департамента фізичної культури, спорту і туризму одеської обласної державної адміністрації
Сергій Кущинський - Громадський діяч, підприємець, меценат, благодійник.
віце-президент ФБУ та перший віце-президент Федерації боксу в Одеській області Олександр Гордієнко, президент федерації ММА в одеській області, майстер спорту начальник управління фізичної культури та спорту Одеської міської ради Руслан Пуздрач
голова ФСТ Спартак в Одеській області Анатолій Бєлєв
Керiвник мультиплекса фiтнес СтадIум Олександр Сiротюк
Заслужений тренер України, майстер спорту, Володимир Каліщук
Федоров Валентин, президент федерації кікбоксингу К-1, проректор ОНУЮА, віце-президент федерації боксу одеської області
Федорова Тетяна, керівник СК "Академія боксу", віце-президент федерації кікбоксинг К-1
Степанюк Євген виробник спортивного обладнання для єдиноборств «Лев», спортивний функціонер
Шевченко Володимир, головний суддя, суддя міжнародної категорії, президент федерації кікбоксингу WTKA, м. Одеси, віце-президент федерації кікбоксингу К-1, Майстер спорту міжнародного класу
П'ятецький Сергій, голова оргкомітету чемпіонату, президент федерації кікбоксингу WTKA, Одеської області, суддя національної категорії, майстер спорту