Відбувся чемпіонат Одеської області з кікбоксингу WTKA, пам'яті Сергія П'ятецького

віце-президент ФБУ та перший віце-президент Федерації боксу в Одеській області Олександр Гордієнко, президент федерації ММА в одеській області, майстер спорту начальник управління фізичної культури та спорту Одеської міської ради Руслан Пуздрач

чемпіонат пройшов на найвищому рівні. Було відібрано команду для участі у чемпіонаті України, який пройде у квітні у місті Дніпро.