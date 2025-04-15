В Одесі з успіхом пройшов Всеукраїнський турнір з кікбоксингу WTKA & K-1 «Кубок Нескорених»

З 11 по 13 квітня в Одесі у Спорткомплексі «Крижинка» пройшов Всеукраїнський турнір з кікбоксингу WTKA & K-1 «Кубок Нескорених», організований з ініціативи Одеської обласної організації Всеукраїнської профспілки захисників України, спортсменів, працівників сфер, Благодійного фонду Юлії Златіної, Всесвітньої бійцівської ліги «Absolute world fighting ligue»!

Організаторами заходу виступили провідні федерації кікбоксингу нашої області: Одеська обласна федерація К-1 та Одеська обласна федерація кікбоксингу WTKA.

У змаганнях взяли участь біля 200 учасників з 15 клубів. Турнір проходив на підтримку наших захисників і захисниць, які щодня стоять на варті нашої свободи.

Серед почесних гостей та партнерів турніру були представники обласної та міської влади, Збройних сил України, меценати, спортивні організатори, чемпіони світу, видатні тренери, федерації, фонди та діячі культури. Їхня підтримка розвитку спорту в Одесі, регіоні та Україні — неоціненна.

Турнір обслуговувала високопрофесійна суддівська колегія, до складу якої увійшли судді національної та першої категорії,

на чолі з головним суддею — Володимиром Шевченко, суддею міжнародної категорії, майстром спорту міжнародного класу, головним суддею змагань.

Турнір ще раз довів , що кікбоксинг в одеському регіоні стрімко розвивається, а такі події мотивують нове покоління спортсменів до великих досягнень. гальнокомандне перше місце за результатами змагань розділили Клуб «Коган Тим», Боксерський клуб та клуб єдиноборств «Академія Боксу» та СК «Піранья»!

Щиро дякуємо кожному, хто був поруч, хто підтримує молодь, спорт і наших нескорених!





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