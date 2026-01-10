В Одесі відбувся форум «Розвиток спорту в умовах війни»

Спорт під час війни — це значно більше, ніж медалі та змагання. Це про стійкість, відновлення, віру в майбутнє й силу духу країни, яка бореться.

За роки повномасштабної війни Україна втратила сотні спортивних залів, стадіонів і дитячо-юнацьких шкіл. Разом із ними — можливості для тисяч дітей і молодих спортсменів. Але попри руйнування та втрати, спортивне життя в регіонах не зупинилося. Тренери продовжують працювати, федерації — проводити змагання, а громади — шукати ресурси для розвитку.

Саме ці реальні виклики й реальні рішення стали головною темою форуму «Розвиток спорту в умовах війни», який відбувся в Одесі. Учасники говорили про відновлення спортивної інфраструктури, підтримку спортсменів і тренерів, залучення молоді та ветеранів до активного життя, а також про роль спорту в соціальній реабілітації.

Форум об’єднав представників органів влади, спортивних федерацій, громадських організацій, бізнесу та експертної спільноти — усіх, хто сьогодні працює над тим, щоб український спорт не лише вижив, а й розвивався попри війну.

Захід проходив за участі Міністерства молоді та спорту України, Національного олімпійського комітету України та за підтримки голови Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера — як підтвердження того, що спорт залишається важливою складовою національної стійкості.