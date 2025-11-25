В Україні відбудеться друга щорічна дитячо-юнацька спортивна премія «Фенікс»

20 грудня в Одесі, у концертхолі «Одеса» на Гагарінському плато, пройде друга щорічна церемонія нагородження дитячо-юнацької спортивної премії «Фенікс». Про це організатори повідомили під час пресконференції, що відбулася у спортивно-оздоровчому комплексі "Олімп" міста Південне, Одеської області.

Минулого року відзнаку «Фенікс» уперше отримали 21 юний спортсмен віком від 8 до 18 років. Цьогоріч організатори планують розширити масштаби премії та відзначити вже 30 молодих атлетів у різних видах спорту.

Премія створена для підтримки юних спортсменів, розвитку дитячого та юнацького спорту в Україні та об’єднання спортивної спільноти. Особлива увага приділяється не лише перемогам, а й силі духу, людяності та прикладам справжнього спортивного характеру.

На церемонію завітала команда Одеського РО НСЖУ на чолі з головою Юрієм Работіним, який прийшов не с пустими руками...

«Нам важливо бачити історії сили духу»

Співзасновник премії «Фенікс», заслужений тренер України Лернік Мусаелян наголосив, що організатори очікують на кандидатури від усіх спортивних федерацій:

«Ми сьогодні зібралися, щоб офіційно оголосити: всі федерації повинні протягом місяця надати нам своїх номінантів. Можуть бути навіть спортсмени, які нічого не взяли, але в них багата історія… сила волі, стійкість, людяність», — сказав він.

Він навів приклад 12-річного спортсмена з чемпіонату України з греплінгу, який відмовився приймати перемогу над травмованим суперником:

«Хлопець не отримав медаль, але отримав славу. Тому оргкомітет збереться і буде обирати», — додав Мусаелян.





Унікальні статуетки та новий орден для тренерів

Організатори зазначили, що лауреати отримають спеціальні статуетки у формі птаха-фенікса. Вони символізують відродження та перетворення труднощів на нові можливості.

Також у 2025 році вперше вручатимуть орден за розвиток дитячо-юнацького спорту, яким відзначатимуть тренерів — наставників молодих спортсменів.

Премія «Фенікс» об’єднує спорт і культуру

Подія матиме й культурну складову. Співзасновник премії, віцепрезидент Федерації бойового самбо України Віталій Блюмін повідомив, що для премії написано авторську пісню, яка стане її неофіційним гімном:

«У мене було натхнення, я спонтанно написав цю пісню… Хочу попросити своїх друзів Анну-Марію, щоб вони виконали її. Ми одна сім’я, робимо це для дітей у такий важкий час», — сказав Блюмін.





«Материнські долоні» — особлива нагорода для мам спортсменів

Крім відзначення дітей та тренерів, премія має важливу гуманістичну мету — вшанування батьків, передусім матерів юних спортсменів.

«Премій багато, але я не зустрічав жодної, де на сцену запрошували батьків, особливо мам… Мама завжди поруч, але завжди лишається в тіні. Було дуже приємно, коли мами виходили на сцену — текли сльози радості та гордості за дитину», — наголосив Мусаелян.





Премія «Фенікс» уже стала важливою подією для українського спортивного майбутнього. Вона продовжує надихати молодь, підтримувати тренерів і об’єднувати країну навколо історій сили, мужності та любові до спорту.