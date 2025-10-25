В Одесі пройде Фестиваль єдиноборств AWFL та чемпіонат з Комбат Самозахисту ICO





1–2 листопада в Одесі відбудеться масштабна спортивна подія — Фестиваль єдиноборств AWFL та Відкритий чемпіонат Одеської області з Комбат Самозахисту ICO.

Змагання об’єднають найсильніших спортсменів регіону, які зійдуться у поєдинках у таких розділах, як Лоу Комбат, Мікс Комбат, Реслінг Гі та Фрі Бокс. Глядачі зможуть на власні очі побачити видовищні поєдинки, відчути дух справжнього спортивного суперництва, мужності та єдності.

Подія проходитиме на підтримку 11-ї бригади імені Михайла Грушевського Національної гвардії України, що додає змаганням особливого патріотичного змісту.

Організатор — ТОВ «Флай-Груп Україна» за участю спортивних федерацій та партнерів.

📍 Місце проведення: м. Одеса, Мукачівський провулок, 4а, спортивний комплекс ФСТ «Динамо» України

🕙 Початок: 10:00

📅 Дати: 1–2 листопада

📞 Контакт: +380 (98) 621 13 38

Запрошуємо всіх одеситів та гостей міста підтримати наших бійців та долучитися до атмосфери великого спортивного свята!