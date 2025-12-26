Поставка электроэнергии в Украину из соседних стран Евросоюза станет более прогнозируемой и надежной. «Укрэнерго» успешно провела первый в истории украинского рынка общий месячный аукцион по распределению пропускной способности межгосударственных связей.

Как передает ТСН, об этом компания сообщила на официальной странице.

Результаты торгов показали, что бизнес крайне заинтересован в стабильных поставках энергоресурса в Украину. Запросы потенциальных компаний-поставщиков значительно превысили объем выставленного на деление предложения.

Наибольшая конкуренция развернулась на границе с Венгрией, где общий запрашиваемый трейдерами объем достиг рекордных 4625 МВт, что в десять раз больше фактически распределенных 460 МВт. В борьбе за это направление приняли участие 37 участников, из которых право на импорт добыли в борьбе 20 компаний с предельной ценой 13,4 евро за мегаватт.

Похожая ситуация наблюдалась и по другим направлениям. На границе со Словакией за доступные 172 МВт соревновались 38 участников, суммарно подавших заявки на 1826 МВт. В итоге победителями стали 20 компаний, а цена пересечения составила 16 евро за мегаватт.

Румынское направление также показало высокий спрос: при распределенных 172 МВт запрос составил 1815 МВт. Здесь победили 10 из 23 участников, зафиксировав цену на уровне 10,82 евро за мегаватт.

Что это дает энергосистеме Украины

Переход на общие европейские аукционы является важнейшим шагом в условиях постоянной угрозы российских атак на энергетическую инфраструктуру.

В «Укрэнерго» отмечают, что новый механизм позволит значительно повысить стабильность работы энергосистемы, поскольку импорт станет гарантированным и прозрачным. Кроме того, в долгосрочной перспективе конкуренция на аукционах будет способствовать снижению стоимости импортируемой из Европы электроэнергии для нужд украинских потребителей и бизнеса.