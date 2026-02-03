 
Сьогодні, 12:00

Закладам харчування загрожують штрафи за окрему плату за генератор без попередження

Категория: Новини / Економіка та фінанси

Заклади громадського харчування, які додають до рахунків окрему плату за використання генераторів без попереднього погодження з клієнтом, порушують законодавство про захист прав споживачів і можуть бути оштрафовані на суму до 30% вартості замовлення. Про це повідомила Poster POS – компанія з автоматизації HoReCa з посиланням на роз’яснення Держпродспоживслужби.

  • У професійному середовищі рестораторів триває дискусія про доцільність окремої оплати за роботу генераторів у періоди відключень електроенергії. В Poster POS наголошують, що відповідно до закону «Про захист прав споживачів» бізнес зобов’язаний надавати повну та зрозумілу інформацію про послуги та їхню вартість. 
  • Якщо в чеку з’являється окремий рядок на кшталт «послуга – генератор» без фактичного замовлення такої послуги клієнтом, це може розцінюватися як нав’язування додаткової платної послуги або введення споживача в оману.
  • Щоб уникнути порушень, заклади мають заздалегідь інформувати гостей, що витрати на роботу генератора вже включені у вартість страв або напоїв. 
  • У більшості випадків витрати на паливо, електроенергію та технічне обслуговування генераторів є господарськими витратами ресторану, які логічно закладати в ціну продукції, а не виносити окремим пунктом у чек.
  • У разі відсутності такого попередження заклад може отримати штраф у розмірі до 30% вартості проданих товарів або послуг, але не менше п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – не менш ніж 85 грн.

Контекст

Виторг українських закладів громадського харчування у 2025-му зріс на 6% порівняно з 2024 роком. Середній чек збільшився на 17% через зростання цін, тоді як відвідуваність впала на 8%, йдеться у дослідженні фудтех-компанії Poster. Луцьк, Суми та Харків – лідери за зростанням виторгу закладів громадського харчування у 2025-му.

42% рестораторів зазначили, що рентабельність їхнього бізнесу у 2025 році знизилася порівняно з 2024-м. Ще 32% повідомили, що вона майже не змінилася, а 26% – що зросла. Найчастіше респонденти вказували рентабельність у діапазоні 5-10%.

Найбільшими операційними викликами року ресторатори назвали найм і утримання команди – 79%, а також роботу під час відключень електроенергії – 60%.

 

